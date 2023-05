Maďari po prehre s Rakúšanmi zostúpili z A-kategórie

A-skupina:



Rakúsko – Maďarsko 4:3 pp a sn (1:2, 2:1, 0:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 13. Rossi, 27. Strong (P. Huber, Maier), 38. Haudum (Zwerger, Reinbacher), rozh. nájazd Ganahl – 9. Sofron (Erdély, Bartalis), 20. Sofron (Sebök, Stipsicz), 25. M. Horváth (Papp, G. Nagy). Rozhodovali: Langin (Kan.), Sewell (V. Brit.) – Briganti (USA), Yletyinen (Švéd.), vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 3068 divákov.



Rakúsko: Starkbaum – Nickl, Wolf, Zündel, Heinrich, Reinbacher, Brunner, Maier, Strong – M. Huber, Haudum, Wukovits – Thaler, Nissner, Raffl – Schneider, Rossi, Zwerger – P. Huber, Achermann, Ganahl



Maďarsko: Bálizs – Fejes, Stipsicz, Hadobás, Szabó, M. Horváth, Kiss, Pozsgai, Garát – Galló, Hári, Sebök – Sofron, Bartalis, Erdély – Terbócs, Papp, G. Nagy – Vincze, Németh, Csányi

tabuľka A-skupiny:



1. USA 6 6 0 0 0 30:5 18*



2. Švédsko 6 5 1 0 0 23:3 17*



3. Fínsko 6 4 0 1 1 21:14 13*



4. Nemecko 6 3 0 0 3 22:16 9



-----------------------------------



5. Dánsko 6 2 1 0 3 18:19 8



6. Francúzsko 6 0 1 2 3 10:26 4



7. Rakúsko 7 0 1 1 5 11:27 3



-----------------------------------



8. Maďarsko 7 0 1 1 5 12:37 3**







* istá účasť vo štvrťfinále



** zostup do A-skupiny I. divízie MS

Tampere 22. mája (TASR) - Hokejisti Maďarska prehrali v pondelkovom súboji na MS proti Rakúsku 3:4 po samostatných nájazdoch a vypadli z A-kategórie. V priamom súboji o udržanie sa stratili náskok 3:1 a v tabuľke A-skupiny skončili poslední.Maďari boli na šampionáte v pozícii nováčika spoločne so Slovincami a po roku sa oba tímy vrátia do A-skupiny I. divízie MS. Právo štartu na MS 2024 v Prahe a Ostrave si vybojovali hráči Poľska a Veľkej Británie.Rakúšania dostali v úvode šancu v presilovej hre, no nevyužili ju. Maďari po úspešnom oslabení zvýšili aktivitu, častejšie sa dostávali pred Starkbauma a v 9. minúte ich Sofron poslal do vedenia 1:0. V druhej početnej výhode Rossi predviedol individuálnu akciu, dostal sa až pred Bálizsa a prekonal ho strelou pomedzi betóny. Maďari však v závere prvej časti využili prvú presilovku na šampionáte, keď Sebökovu strelu tečoval Sofron a zaznamenal druhý gól v zápase. V 25. minúte obranca M. Horváth zakončením od modrej čiary zvýšil na 3:1. Strong sa však krátko na to najlepšie zorientoval pred Bálizsom a do prestávky opäť v presilovke vyrovnal Haudum. Rakúšania boli v tretej tretine bližšie ku gólu, ale maďarský brankár držal nerozhodný stav. Na druhej strane zahrozil Sebök, ale jeho pokus nebol presný a zápas tak išiel do predĺženia. V ňom mali oba tímy šancu rozhodnúť, Maďari dvakrát, no Starkbaum svoj tím podržal. V nájazdoch padli len dva góly, oba na rakúskej strane, rozhodol útočník Manuel Ganahl.