Maďari pustia na duel s Anglickom do hľadiska 30.000 detí

Budapešť 1. júna (TASR) - Maďarský futbalový zväz (MLSZ) pustí na sobotný zápas Ligy národov proti Anglicku do hľadiska 30.000 detí v sprievode zhruba 3000 dospelých. Európska futbalová únie (UEFA) zatvorila vlani Maďarom štadión na dve stretnutia za rasistické prejavy ich priaznivcov počas ME, na deti do 14 rokov sa však zákaz nevzťahuje.



Maďarská reprezentácia dostala pôvodne trest v podobe zákazu vstupu divákov na tri duely pod gesciou UEFA. Jej fanúšikovia sa v aréne Ferenca Puskása v Budapešti "zviditeľnili" homofóbnymi transparentmi či rasistickými prejavmi v zápasoch proti Portugalsku (0:3) a Francúzku (1:1). MLSZ sa proti verdiktu odvolal a dosiahol zníženie trestu na dve stretnutia.



Pred sobotným duelom LN využil maďarský zväz možnosť poskytnúť školákom a členom futbalových akadémií vo veku do 14 rokov voľný vstup. Na desať detí musí pritom dozerať jeden dospelý.



Prejavy rasizmu zo strany maďarských priaznivcov riešila v septembri i Medzinárodná futbalová federácia (FIFA), ktorá po kvalifikačnom zápase MS proti Anglicku (0:4) nariadila Maďarom odohrať dve domáce stretnutia za zatvorenými dverami. Jeden v októbri proti Albánsku (0:1) a ďalší s dvojročným podmienečným odkladom. Okrem toho udelila MLSZ pokutu vo výške 200.000 švajčiarskych frankov (195.000 eur). Informácie priniesla AFP.