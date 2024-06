Maďari sú v hre o postup: V A-skupine porazili Škótov 0:1

A-skupina, 3. kolo:



Škótsko - Maďarsko 0:1 (0:0)



Gól: 90.+10 Csoboth. ŽK: McTominay - Styles, Orbán, Schäfer, Kleinheisler, Csoboth. Rozhodovali: Tello - Chade, Brailovsky (všetci Arg.)



Škótsko: Gunn – Ralston (83. McLean), Hendry, Hanley, McKenna, Robertson (89. Morgan) – McGinn (76. Armstrong), Gilmour (83. Christie), McGregor, McTominay – Adams (76. Shankland)



Maďarsko: Gulácsi – Botka, Orbán, Dárdai (74. Szalai) – Bolla (86. Csoboth), Styles (61. A. Nagy), Schäfer, Kerkez (86. Z. Nagy) – Sallai, Szoboszlai – Varga (74. Ádám)



Tabuľka A-skupiny:



1. Nemecko 3 2 1 0 8:2 7*



2. Švajčiarsko 3 1 2 0 5:3 5*



3. Maďarsko 3 1 0 2 2:5 3



4. Škótsko 3 0 1 2 2:7 1



* - istý postup do osemfinále

Stuttgart 23. júna (TASR) - Futbalisti Maďarska zvíťazili v nedeľňajšom zápase A-skupiny ME nad Škótskom 1:0. Maďari si vďaka prvému trojbodovému zisku na turnaji zachovali šancu na postup do osemfinále z tabuľky tretích tímov. Maďarské víťazstvo zariadil v 100. minúte duelu striedajúci Kevin Csoboth. Škóti na kontinentálnom šampionáte skončili, keďže získali iba bod.Maďari si musia počkať na vývoj v tabuľke tretích tímov, z ktorej postúpia štyri tímy. Momentálne má mužstvo Marca Rossiho tri body, rovnako ako Rakúsko a Slovensko, no od oboch majú Maďari horšie skóre.Obom tímom riešil šancu na postup iba plný bodový zisk, čo sa odrazilo aj na kvalite úvodného polčasu. Škóti mali síce územnú prevahu, no do vážnejšej situácie sa nedostali a na oboch stranách taktický súboj príliš krásy neponúkol. Veľa nepresností zamedzilo šanciam už v ich zárodku a väčšina času sa odohrávala medzi šestnástkami s množstvom tvrdých súbojov. Maďari boli v úvode stiahnutí v defenzívnom bloku, no po polhodine vycítili, že Škótom príliš tvorba hry nevonia, a tak skúšali napádať ich rozohrávku vo vyššom postavení. V závere prvého dejstva si vypracovalo jedinú šancu Maďarsko, keď v 41. minúte hlavičkoval Orbán, no lopta skončila na brvne.Veľmi podobný bol aj druhý polčas, keď hra bola až príliš o súbojoch na úkor kvality. Hrôzostrašný moment prebral všetkých aktérov v 68. minúte, keď sa po centri tvrdo zrazil nabiehajúci Varga so škótskym brankárom Gunnom. Maďarský útočník zostal nehybne ležať a na ihrisko prišli záchranári, ktorí Vargu odniesli na nosidlách. Všetko nasvedčovalo, že sa zápas skončí bezgólovou remízou a obe mužstvá na turnaji skončia. Vzhľadom na dlhé ošetrovanie Vargu nadstavil hlavný rozhodca Tello až 10 minút a práve v poslednej minúte nadstavenia rozhodol Csoboth.