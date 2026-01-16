< sekcia Šport
Maďari zdolali Holandsko 16:11 a vedú E-skupinu, uspeli aj Srbi
Španieli zvíťazili nad Čiernou Horou jednoznačne 14:6 a držia si tretiu priečku.
Autor TASR
Belehrad 16. januára (TASR) - Maďarskí vodní pólisti si v piatkovom zápase na ME v Belehrade poradili s Holandskom 16:11 a s plným počtom bodov vedú tabuľku E-skupiny. Druhí sú s 8 bodmi domáci Srbi, ktorí zdolali Francúzsko 14:10. Španieli zvíťazili nad Čiernou Horou jednoznačne 14:6 a držia si tretiu priečku.
ME vo vodnom póle v Belehrade
hlavná fáza - E-skupina:
Čierna Hora - Španielsko 6:14 (1:4, 2:5, 2:5, 1:0)
Maďarsko - Holandsko 16:11 (4:4, 4:2, 3:4, 5:1)
Francúzsko - Srbsko 10:14 (2:4, 2:5, 2:3, 4:2)
tabuľka:
1. Maďarsko 3 3 0 0 0 44:28 9
2. Srbsko 3 2 1 0 0 44:37 8
3. Španielsko 3 2 0 0 1 39:25 6
4. Čierna Hora 3 1 0 0 2 29:39 3
5. Holandsko 3 0 0 1 2 34:48 1
6. Francúzsko 3 0 0 0 3 29:42 0
