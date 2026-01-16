Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Maďari zdolali Holandsko 16:11 a vedú E-skupinu, uspeli aj Srbi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Španieli zvíťazili nad Čiernou Horou jednoznačne 14:6 a držia si tretiu priečku.

Autor TASR
Belehrad 16. januára (TASR) - Maďarskí vodní pólisti si v piatkovom zápase na ME v Belehrade poradili s Holandskom 16:11 a s plným počtom bodov vedú tabuľku E-skupiny. Druhí sú s 8 bodmi domáci Srbi, ktorí zdolali Francúzsko 14:10. Španieli zvíťazili nad Čiernou Horou jednoznačne 14:6 a držia si tretiu priečku.



ME vo vodnom póle v Belehrade

hlavná fáza - E-skupina:

Čierna Hora - Španielsko 6:14 (1:4, 2:5, 2:5, 1:0)

Maďarsko - Holandsko 16:11 (4:4, 4:2, 3:4, 5:1)

Francúzsko - Srbsko 10:14 (2:4, 2:5, 2:3, 4:2)



tabuľka:

1. Maďarsko 3 3 0 0 0 44:28 9

2. Srbsko 3 2 1 0 0 44:37 8

3. Španielsko 3 2 0 0 1 39:25 6

4. Čierna Hora 3 1 0 0 2 29:39 3

5. Holandsko 3 0 0 1 2 34:48 1

6. Francúzsko 3 0 0 0 3 29:42 0
