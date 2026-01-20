Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Maďari zdolali Španielsko v rozstrele a postúpili do semifinále

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Do semifinále postupujú prvé dva tímy z každej skupiny, zvyšné štyri mužstvá budú bojovať o konečné umiestenie na šampionáte (o 5. až 11. miesto).

Belehrad 20. januára (TASR) - Vodní pólisti Maďarska si v utorok zabezpečili účasť medzi najlepšou štvorkou na ME v Belehrade. V rozhodujúcom dueli o postup do semifinále zdolali obhajcov titulu Španielov 15:14 po rozstrele a v E-skupine obsadili so ziskom 11 bodov druhú priečku za domácim Srbskom. To si na záver mohlo dovoliť aj prehru s Čiernou Horou (13:15), prvenstvo v skupine a účasť v semifinále malo istú už pred zápasom. Úradujúci majstri sveta Španieli skončili v tabuľke tretí so ziskom 10 bodov a čaká ich boj o konečnú piatu priečku na ME.

Do semifinále postupujú prvé dva tímy z každej skupiny, zvyšné štyri mužstvá budú bojovať o konečné umiestenie na šampionáte (o 5. až 11. miesto).



ME vo vodnom póle v Belehrade

hlavná fáza - E-skupina:

Holandsko - Francúzsko 10:14 (1:3, 2:2, 2:4, 5:5)

Španielsko - Maďarsko 14:15 po rozstrele (3:3, 2:2, 3:3, 3:3 - 3:4)

Srbsko - Čierna Hora 13:15 (6:5, 4:3, 2:4, 1:3)



tabuľka:

1. Srbsko 5 3 1 0 1 72:66 11*

2. Maďarsko 5 3 1 0 1 73:57 11*

------------------------------------

3. Španielsko 5 3 0 1 1 67:48 10

4. Čierna Hora 5 3 0 0 2 59:63 9

5. Francúzsko 5 1 0 0 4 51:66 3

6. Holandsko 5 0 0 1 4 55:77 1

*-postup do semifinále

.

