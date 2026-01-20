< sekcia Šport
Maďari zdolali Španielsko v rozstrele a postúpili do semifinále
Do semifinále postupujú prvé dva tímy z každej skupiny, zvyšné štyri mužstvá budú bojovať o konečné umiestenie na šampionáte (o 5. až 11. miesto).
Autor TASR
Belehrad 20. januára (TASR) - Vodní pólisti Maďarska si v utorok zabezpečili účasť medzi najlepšou štvorkou na ME v Belehrade. V rozhodujúcom dueli o postup do semifinále zdolali obhajcov titulu Španielov 15:14 po rozstrele a v E-skupine obsadili so ziskom 11 bodov druhú priečku za domácim Srbskom. To si na záver mohlo dovoliť aj prehru s Čiernou Horou (13:15), prvenstvo v skupine a účasť v semifinále malo istú už pred zápasom. Úradujúci majstri sveta Španieli skončili v tabuľke tretí so ziskom 10 bodov a čaká ich boj o konečnú piatu priečku na ME.
ME vo vodnom póle v Belehrade
hlavná fáza - E-skupina:
Holandsko - Francúzsko 10:14 (1:3, 2:2, 2:4, 5:5)
Španielsko - Maďarsko 14:15 po rozstrele (3:3, 2:2, 3:3, 3:3 - 3:4)
Srbsko - Čierna Hora 13:15 (6:5, 4:3, 2:4, 1:3)
tabuľka:
1. Srbsko 5 3 1 0 1 72:66 11*
2. Maďarsko 5 3 1 0 1 73:57 11*
------------------------------------
3. Španielsko 5 3 0 1 1 67:48 10
4. Čierna Hora 5 3 0 0 2 59:63 9
5. Francúzsko 5 1 0 0 4 51:66 3
6. Holandsko 5 0 0 1 4 55:77 1
*-postup do semifinále
