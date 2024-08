Maďarská taekwondistka Mártonová triumfovala v kategórii do 67 kg

taekwondo - ženy



do 67 kg:



o 3. miesto:



Kristina Teachoutová (USA) - Song Čie (Čína) 2:0



Sarah Chaariová (Belg.) - Ozoda Sobirjonová (Uzb.) 2:1





finále:



Viviana Mártonová (Maď.) - Aleksandra Perišičová (Srb.) 2:0



Paríž 9. augusta (TASR) - Maďarská taekwondistka Viviana Mártonová vybojovala zlatú medailu v kategórii do 67 kg na OH v Paríži. V piatkovom finále zdolala Srbku Aleksandru Perišičovú v dvoch kolách 7:1, 4:2. Bronzové medaily si odniesli Belgičanka Sarah Chaariová a Američanka Kristina Teachoutová.Pre iba 18-ročnú Mártonovú to bola prvá olympijská medaila v kariére. Najväčším úspechom kariéry prekonala titul majsterky Európy do 21 rokov z roku 2023 v kategórii do 62 kg.