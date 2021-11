Berlín 1. novembra (TASR) - Maďarskí fanúšikovia nesmú na kvalifikačný zápas MS 2022 v Poľsku. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) potrestala krajinu za výtržnosti, ktoré sa odohrali 12. októbra počas stretnutia s Anglickom (1:1) na štadióne Wembley.



"Pondelkový zákaz je za zapaľovanie pyrotechniky a nevhodné správanie divákov. Ďalším trestom je pokuta vo výške 75.000 švajčiarskych frankov," cituje agentúra dpa vyhlásenie FIFA.



Už počas prvých minút duelu došlo v hľadisku k tvrdým stretom s políciou. Rozbuškou malo byť správanie jedného maďarského fanúšika, ktorého zatkla polícia za to, že mal rasisticky uraziť člena usporiadateľskej služby. To sa nepáčilo jeho krajanom na tribúnach, ktorí nechceli pustiť policajtov do sektora. Prišlo k ostrým stretom, pri ktorých polícia použila aj obušky. Stretnutie Poľska s Maďarskom v kvalifikačnej I-skupine je naplánované na 15. novembra.



FIFA udelila trest aj Albánsku, ktoré odohrá svoj posledný domáci zápas kvalifikácie MS za zatvorenými dverami po tom, čo fanúšikovia hádzali na hráčov Poľska plastové fľaše počas októbrového vzájomného duelu. Ten musel rozhodca na 20 minút prerušiť. Previnili sa aj poľskí fanúšikovia a tak nemôžu vycestovať na stretnutie do Andorry. Mexiko odohrá dva zápasy bez fanúšikov po diskriminačnom správaní divákov v dvoch októbrových dueloch a musí zaplatiť pokutu 100.000 švajčiarskych frankov.



Pokute vo výške 5000 frankov sa nevyhol ani ruský zväz za nedostatky v bezpečnostných opatreniach v stretnutiach slovenskej H-skupiny s Chorvátskom a Maltou. "Tresty za incidenty v septembrových a októbrových stretnutiach sú v zhode s nulovou toleranciou FIFA voči diskriminácii a násiliu," cituje agentúra TASS vyhlásenie federácie. Disciplinárna komisia FIFA udelila tresty celkovo viac ako 50 krajinám.