Maďarsko dostalo od Lotyšska výprask 1:8, Lotyši do štvrťfinále
Maďarsko sa lúči s podujatím na siedmej priečke s jedným víťazstvom.
Autor TASR,aktualizované
Zürich 26. mája (TASR) - Hokejisti Lotyšska zvíťazili v záverečnom vystúpení v A-skupine majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku nad Maďarskom 8:1. Triumfom si zabezpečili miestenku vo štvrťfinále, po siedmich dueloch majú na konte 12 bodov a v neúplnej tabuľke sú na priebežnej tretej pozícii. Maďarsko sa lúči s podujatím na siedmej priečke, jedným víťazstvom si udržalo aj na ďalší rok príslušnosť medzi svetovou elitou.
Lotyši položili základ úspechu už v prvej tretine, keď sa v priebehu desiatich minút postupne presadili Rudolfs Balcers, Deniss Smirnovs a Eduards Tralmaks. Celkovo sa presadilo sedem rôznych strelcov.
Lotyšsko malo od úvodného buly herne navrch, ale na gólovú radosť si muselo počkať až do polovice prvej tretiny. Prvú ponúknutú presilovku v zápase využil Balcers na otvorenie streleckého účtu stretnutia. Rovnako vyťažil z prevahy na ľade Smirnovs a Maďari už prehrávali dvojgólovým rozdielom. Ešte pred koncom úvodnej 20-minútovky navyše pridal tretí lotyšský zásah Tralmaks. Podobne vyzerala druhá tretina, o ďalšie dva góly Lotyšov sa postarali Andersons a Tumanovs. Maďari dokázali v závere druhej tretiny znížiť na 1:5, keď sa presadil Nemes. V poslednej časti zvýraznili výrazné lotyšské víťazstvo Krastenbergs a dvakrát Vilmanis.
MS v hokeji - A-skupina (Zürich):
Maďarsko - Lotyšsko 1:8 (0:3, 1:2, 0:3)
Góly: 38. Nemes (Hadobás, Horváth) - 10. Balcers (Vilmanis, Tralmaks), 19. Smirnovs (Zile, Andersons), 20. Tralmaks (Egle, Dzierkals), 28. Andersons (Batna, Krastenbergs), 35. Tumanovs (Andzans, Smirnovs), 55. Krastenbergs (Egle, Andzans), 58. Vilmanis (Balcers), 59. Vilmanis (Šmits, Tralmaks). Rozhodcovia: MacFarlane (USA), Ofner (Rak.) - Beresford (V. Brit), Schlegel (Švaj.), vylúčení: 5:2 na 2 min., presilovky: 0:3, oslabenia: 0:1, 7485 divákov.
Maďarsko: Bálizs – Kiss, Stipsicz, Hadobás, M. Horváth, Ortenszky, Garát, Tornyai – Terbócs, Sebők, Erdély – B. Horváth, Szongoth, Nemes – Sofron, Hári, Papp – Vincze, Nagy, Sárpátki – Ravasz
Lotyšsko: Gudlevskis – Cibulskis, Šmits, Freibergs, Andzans, Mamčics, Zile, Tumanovs – Balcers, Smirnovs, Vilmanis – Dzierkals, Egle, Tralmaks – Andersons, Batna, Krastenbergs – Lapinskis, Prohorenkovs, Skrastinš – Buncis
hlasy po zápase /IIHF/:
Toms Andersons, útočník Lotyšska: „Je to skvelý pocit. S týmto mladým kolektívom len málokto veril v postup z tejto skupiny. Som skutočne šťastný z tímovej chémie a do ďalšieho stretnutia ideme s cieľom vyhrať.“
János Hári, útočník Maďarska: „Tento šampionát je veľká vec pre popularitu športu. Verím, že o rok sa nám podarí získať dve víťazstvá. Našim cieľom je, aby sme sa podobne ako Rakúsko pred rokom dostali aj my do štvrťfinále. Vždy chcete urobiť jeden krok dopredu.“
tabuľka A-skupiny:
1. Švajčiarsko 6 6 0 0 0 35:5 18*
2. Fínsko 6 6 0 0 0 29:7 18*
3. Lotyšsko 7 4 0 0 3 24:17 12*
4. Nemecko 7 3 0 1 3 23:22 10
-----------------------------------------
5. Rakúsko 6 3 0 0 3 16:25 9
6. USA 6 2 1 0 3 21:20 8
7. Maďarsko 7 1 0 0 6 14:38 3
-----------------------------------------
8. Veľká Británia 7 0 0 0 7 7:35 0**
* - postup do štvrťfinále
** - zostup do A-skupiny I. divízie
