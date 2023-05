Maďari nedokázali dlho vzdorovať a s Fínskom prehrali 1:7 v A-skupine

A-skupina:



Maďarsko - Fínsko 1:7 (0:1, 1:1, 0:5)



Góly: 27. Sebök (Pozsgai, Galló) - 13. Lehtonen (Rantanen, Ohtamaa), 24. Kakko (Armia, Suomela), 41. Ohtamaa (Rantanen, Manninen), 44. Hartikainen (Rantanen, Lehtonen), 47. Kapanen (Kakko, Suomela), 55. Merelä (Friman, Bjorninen), 60. Armia (Määttä, Olkinuora). Rozhodovali: Fernandez (USA), Hribik (ČR) - Constantineau (Fr.), Zunde (Lotyš.), vylúčení na 2 min: 6:0, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 11.547 divákov.



Maďarsko: Bálisz – Fejes, Stipsicz, Hadobás, Szabó, Horváth, Kiss, Pozsgai, Garát – Galló, Hári, Sebök – Sofron, Bartalis, Erdély – Terbócs, Papp, G. Nagy – Vincze, K. Nagy, Csányi



Fínsko: Olkinuora – Ohtamaa, Lehtonen, Koivisto, Määttä, Pokka, Seppälä, Matinpalo, Friman – Rantanen, Manninen, Hartikainen – Armia, Suomela, Kakko – Kapanen, Lammikko, Pesonen – Anttila, Bjorninen, Merelä

tabuľka A-skupiny:



1. USA 4 4 0 0 0 18:5 12



2. Švédsko 4 3 1 0 0 15:2 11



3. Fínsko 5 3 0 1 1 18:13 10



4. Dánsko 4 2 1 0 1 17:12 8



--------------------------------



5. Francúzsko 4 0 1 2 1 10:13 4



6. Nemecko 4 1 0 0 3 11:12 3



7. Maďarsko 5 0 1 0 4 7:26 2



--------------------------------



8. Rakúsko 4 0 0 1 3 4:17 1

Tampere 19. mája (TASR) - Fínski hokejisti zvíťazili v piatkovom zápase A-skupiny MS nad Maďarskom 7:1. Triumf domácich zariadilo sedem rôznych strelcov.Fíni sa najbližšie stretnú v sobotu od 15.20 SELČ s Rakúskom, Maďarov čaká v nedeľu od 15.20 duel proti Nemecku.Proti Maďarom stál deň po súboji so Švédskom (1:7) ďalší severský gigant - Fínsko. Outsider duelu v stretnutí proti "Tre Kronor" dve tretiny nevystrelil na bránku, no duel so "Suomi" začal aktívne. Po piatich minútach hry pohrozil domácemu tímu Bartalis, ale jeho bekhendový pokus zneškodnil Olkinuora. V 13. minúte na opačnej strane trochu upokojil favorita gólovou strelou Lehtonen. Fíni však tak, ako od úvodu turnaja, ani proti Maďarom nepredvádzali v prvých dvoch tretinách oslnivý výkon. Na začiatku prostrednej časti hry síce zvýšil na 2:0 v presilovej hre Kakko, ale Maďari nezložili zbrane a aj po štyridsiatich minútach prehrávali iba o gól. V 27. minúte znížil na rozdiel gólu Sebök, ktorý využil, že Olkinuora stratil puk z dohľadu. Bolo to však iba 40 minút, koľko dokázali Maďari vzdorovať Fínom, napokon však fyzicky "odpadli" a favorit nedopustil prekvapenie. Tretie dejstvo odštartovali Fíni sériou troch gólov. Postupne sa presadili Ohtamaa, Hartikainen a prvýkrát na turnaji aj Kapanen. V závere ešte prikrášlili skóre Merelä s Armiom a sedem rôznych strelcov zabezpečilo domácim triumf 7:1.