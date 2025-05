Nóri sa zachránili, zdolali Maďarsko

MS, B-skupina:



Maďarsko - Nórsko 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)



Góly: 7. Steen (Brandsegg-Nygard). Rozhodcovia: Ansons (Lot.), Langin (Kan.) - Durmis (SR), Laguzov (Nem.), vylúčení: 4:6 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2808 divákov.







Maďarsko: Bálizs - Nilsson, M. Horváth, Tornayi, Garát, Ortenszky, Szabó, Szathmáry - Galló, Hári, Erdély - Terbócs, Szongoth, B. Horváth - Papp, Nagy, Mihalik - Laskawy, Németh, Vincze



Nórsko: Normann - Engebraten, Lilleberg, Hansen, Solberg, Hurrod, Krogdahl - Ronnild, H. Salsten, Elvsveen - Brandsegg-Nygard, Versterheim, Steen - Olsen, Vikingstad, Bakke Olsen - Berglund, E. Salsten, Martinsen



Tabuľka



1. Česko 6 5 1 0 0 33:9 17



2. Švajčiarsko 6 5 0 1 0 30:8 16



3. USA 6 4 1 0 1 29:12 14



4. Dánsko 6 3 0 0 3 23:23 9



---------------------------------



5. Nemecko 6 3 0 0 3 19:20 9



6. Nórsko 7 1 0 1 5 13:24 4



7. Maďarsko 7 1 0 0 6 8:39 3



8. Kazachstan 6 1 0 0 5 8:28 3



Herning 19. mája (TASR) - Hokejisti Nórska sa udržali v elitnej kategórii MS. Definitívne o tom rozhodli víťazstvom nad Maďarskom 1:0 v záverečnom zápase oboch tímov v základnej B-skupine MS v dánskom Herningu. V tabuľke sa umiestnili práve nad Maďarmi, ktorí majú tri body rovnako ako posledný Kazachstan. S Kazachmi však majú lepší vzájomní zápas. Tí potrebujú na udržanie sa v elitnej kategórii bodovať vo svojom záverečnom zápase na MS proti Švajčiarsku. Duel je na programe v utorok od 12.20 h.Hrdinom nórskeho tímu sa stal 20-ročný útočník Noah Steen. Ten sa v 7. minúte dostal do protiútoku dvoch proti jednému, v ktorom dostal prihrávku od Brandsegg-Nygard a po krátkom úniku prekonal brankára Bálizsa. Napokon to bol jediný gól duelu. Ten bol v prvej tretine herne vyrovnaný a hoci mali Maďari v druhej viac z hry, nepodarilo sa im prekonať brankára Normanna. V tretej časti prevzali iniciatívu Nóri, ktorým pomohli aj dve presilovky, no ani oni už ďalší gól nepridali.