Maďarov prestrieľali Švédi 1:7 v A-skupine, Severania dominovali

A-skupina:



Maďarsko – Švédsko 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)



Góly: 8. Kiss (Bartalis, Garát) – 2. Lindberg (Tömmernes), 6. De La Rose (Grundström), 18. Everberg (Liljegren, Sandin), 25. Petersson (Tömmernes, Raymond), 38. Berggren (Raymond, Liljegren), 39. De La Rose (Sörensen, Tömmernes), 49. Raymond (Carlsson, Tömmernes). Rozhodovali: Hunnius (Nem.), Sewell (V. Brit.) – Constantineau (Fr.), Hofer (Nem.), vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 6566 divákov.



Maďarsko: D. Horváth – Fejes, Stipsicz, Hadobás, Szabó, M. Horváth, Kiss, Garát, Szirányi – Galló, Hári, Papp – Erdély, Bartalis, Sofron – Terbócs, Sebök, G. Nagy – Vincze, Koger, K. Nagy



Švédsko: Wallstedt – Sandin, Liljegren, A. Lindholm, Tömmernes, Bengtsson, Nemeth, Pudas – Berggren, Carlsson, Raymond – Grundström, P. Lindholm, Petersson – Zetterlund, Lindberg, Everberg – Nylander, De La Rose, Silfverberg – Sörensen

tabuľka A-skupiny:



1. USA 4 4 0 0 0 18:5 12



2. Švédsko 4 3 1 0 0 15:2 11



3. Dánsko 3 2 1 0 0 13:6 8



4. Fínsko 4 2 0 1 1 11:12 7



--------------------------------



5. Francúzsko 4 0 1 2 1 10:13 4



6. Maďarsko 4 0 1 0 3 6:19 2



7. Rakúsko 4 0 0 1 3 4:17 1



--------------------------------



8. Nemecko 3 0 0 0 3 5:8 0



Tampere 18. mája (TASR) - Hokejisti Švédska zvíťazili aj vo svojom štvrtom zápase v A-skupine MS v Tampere. Vo štvrtkovom stretnutí zdolali Maďarsko 7:1. Severania dominovali počas celého duelu, prestrieľali svojho súpera 51:9 a už po dvoch tretinách rozhodli o svojom jednoznačnom triumfe.Švédi, ktorí sú s jedenástimi bodmi na 2. mieste, sa po voľnom dni sa stretnú v sobotu o 19.20 SELČ s Francúzskom. Maďari získali v štyroch dueloch dva body a v piatok od 15.20 nastúpia proti Fínom.Švédi nastúpili už aj s obrancom Liljegrenom z Toronta Maple Leafs a po 93 sekundách viedli, keď Lindberg prekvapil D. Horvátha. Počas oslabenia zvýšil De La Rose na 2:0 a favorit dobre vykročil za tromi bodmi. Maďari síce presilovú hru nevyužili, no tesne po nej sa presadil Kiss a krátko na to mohol vyrovnať Gallo. Severania sa však ešte do prestávky dostali opäť do dvojgólového vedenia, akciu Liljeberga zakončil Everberg. Na začiatku druhej tretiny využil Petersson početnú výhodu 5 na 3. Švédi dominovali, prestrieľali svojho súpera 19:0 a v prostrednej časti ešte skórovali Bergren a druhým presným zásahon v stretnutí aj De la Rose. V tretej časti Švédsko pridalo ešte jeden gól, presadil sa Raymond.