Maďarsko zvíťazilo v zápase s Fínskom 1:4 v A-skupine
Autor TASR
Zürich 16. mája (TASR) - Hokejisti Fínska zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta v Švajčiarsku. V sobotnom zápase A-skupiny zdolali Maďarsko 4:1. Dva góly strelil v Zürichu útočník Jesse Puljujärvi, ktorý si pripísal aj asistenciu a s piatimi bodmi je priebežne najproduktívnejší hráč turnaja.
Maďarsko čaká najbližší duel v nedeľu o 16.20 h proti Rakúsku. Fíni mali pred sebou deň voľna a v pondelok nastúpia na šláger skupiny proti USA (16.20 h)
MS v hokeji - A-skupina (Zürich):
Maďarsko - Fínsko 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Góly: 28. Sebök (B. Horváth, Terbócs) – 21. Heinola (Vaakanainen, Puljujärvi), 24. Puljujärvi (Barkov, Manninen), 37. Kuokkanen (Räty, Jokiharju), 43. Puljujärvi (Barkov, Heinola). Rozhodcovia: Björk (Švéd.), Wannerstedt (Nór.) – Jonsson (Švéd.), Rampír (ČR), vylúčení: 2:0 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 9069 divákov.
Maďarsko: Vay – M. Horváth, Stipsicz, Ortenszky, Hadobás, Garát, Csollak, Tornyai, Kiss – Terbócs, Sebök, B. Horváth – Sárpátki, Hári, Papp – Sofron, Szongoth, Erdély – Vincze, Ravasz, Nemes
Fínsko: Korpisalo – Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, Lehtonen, Matinpalo, Määttä, Saarijärvi – Puljujärvi, Barkov, Manninen – Hämeenaho, Lundell, Puistola – Erholtz, Räty, Kuokkanen – Merelä, Björninen, Mäenalanen
Fíni sa rozbiehali pomalšie a v prvej tretine skórovať nedokázali. V prostrednej časti však výrazne prestrieľali Maďarov (18:5) a dvakrát z toho vyťažili. Prvýkrát na turnaji sa presadil obranca Heinola a po ňom aj Puljujärvi. Sebök síce znížil na rozdiel gólu, no „Suomi“ mali duel pevne v rukách. Dvojgólové vedenie dal Fínom v 37. minúte Kuokkanen a v treťom dejstve spečatil ich triumf druhým presným zásahom v stretnutí Puljujärvi.
tabuľka A-skupiny:
1. Fínsko 2 2 0 0 0 7:2 6
2. Rakúsko 1 1 0 0 0 5:2 3
3. Švajčiarsko 1 1 0 0 0 3:1 3
4. Lotyšsko 0 0 0 0 0 0:0 0
5. Nemecko 1 0 0 0 1 1:3 0
USA 1 0 0 0 1 1:3 0
7. Veľká Británia 1 0 0 0 1 2:5 0
8. Maďarsko 1 0 0 0 1 1:4 0
