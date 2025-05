Maďarský brankár Gulácsi ukončil reprezentačnú kariéru

Budapešť 19. mája (TASR) - Maďarský futbalový brankár Péter Gulácsi ukončil vo veku 35 rokov svoju reprezentačnú kariéru. Na klubovej úrovni ešte bude pokračovať v bundesligovom RB Lipsko, zmluva mu platí do roku 2026.



„Úžasná kapitola sa skončila, nezabudnuteľná cesta. S vďakou a hrdosťou v srdci sa lúčim s maďarským národným tímom,“ napísal Gulácsi v pondelok na Instagrame. „Viac ako desaťročie, 58 zápasov, množstvo spomienok, súbojov a radosti. Napĺňa ma hrdosťou, keď si spomeniem na nezabudnuteľné chvíle, vzrušujúce zápasy, víťazstvá, ktoré sme spolu zažili, ale aj na ťažké chvíle, ktorými sme si prešli spoločne ako tím.“



Pred pôsobením v A-tíme sa v maďarskom drese dostal do semifinále ME do 19 rokov, získal bronz na majstrovstvách sveta do 20 rokov a roky bol kapitán tímu do 21 rokov. „So seniorským národným tímom som mal možnosť zúčastniť sa na troch majstrovstvách Európy a na dvoch z nich som hral, vrátane domácej pôdy v plnej Puskás Aréne. Tieto spomienky budú mať v mojom srdci vždy špeciálne miesto,“ uviedol Gulácsi podľa agentúry MTI.



V najcennejšom drese debutoval 22. mája 2014 v prípravnom zápase proti Dánom v Debrecíne (2:2). Naposledy si ho obliekol vlani v septembri v Lige národov pri prehre 0:5 na pôde Nemecka.