Maďarský futbalový reprezentant Szoboszlai prestúpil do Lipska

Salzburg 17. decembra (TASR) - Maďarský futbalový reprezentant Dominik Szoboszlai prestúpil z rakúskeho Red Bull Salzburg do tímu RB Lipsko. Dvadsaťročný stredopoliar podpísal so semifinalistom Ligy majstrov zmluvu do roku 2025.



Podľa medializovaných informácií zaplatí Lipsko za Szoboszlaia odstupné vo výške 20 miliónov eur. Szoboszlai pôsobil v Salzburgu od roku 2018. Z rakúskeho klubu prestúpilo do Lipska už sedemnásť futbalistov, pripomenula agentúra DPA.