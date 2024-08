Maďarský plavec Milák zvíťazil na 100 m motýlik

plávanie - muži:



100 m motýlik, finále: 1. Kristóf Milák (Maď.) 49,90 s, 2. Josh Liendo 49,99, 3. Ilya Kharun (obaja Kan.) 50,45, 4. Noe Ponti (Švajč.) 50,55, 5. Maxime Grousset (Fr.) 50,75, 6. Nyls Korstanje (Hol.) 50,83, 7. Matthew Temple (Aus.) 51,10, 8. Naoki Mizunuma (Jap.) 51,11

Paríž 3. augusta (TASR) - Maďarský plavec Kristóf Milák triumfoval vo finále na 100 m motýlik na OH v Paríži. Kanaďan Josh Liendo za ním zaostal o 9 stotín, bronz si odniesol ďalší kanadský reprezentant Ilya Kharun.Pre 24-ročného Miláka to bola už druhá medaila z Paríža po striebornej na 200 m motýlik. Rovnakú bilanciu mal aj na predošlých OH v Tokiu, keď takisto triumfoval na stometrovej trati a skončil strieborný na 200 m motýlik. Pre Maďarsko je to v Paríži druhá zlatá medaila v plávaní, o prvú sa postaral Hubert Kós triumfom na 200 m znak.