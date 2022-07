Madiganovú povýšili na post asistentky generálneho manažéra New Jersey

Newark 6. júla (TASR) - Klub zámorskej NHL New Jersey Devils vymenoval Kate Madiganovú do pozíciu asistentky generálneho manažéra. Madiganová je šiestou ženou vo vrcholovom manažmente klubov NHL.



Podľa generálneho manažéra Devils Toma Fitzgeralda ide v prípade 30-ročnej Madiganovej o prirodzený postup v jej kariére, keďže v nedávnom období preukázala dôvody na povýšenie. "Kate je cenný zdroj poznatkov nielen pre mňa, ale aj pre celý náš tím hokejových operácií. Počas uplynulých troch rokov bola súčasťou kľúčových hokejových rozhodnutí. Jej pracovitosť, pracovná morálka, zmysel pre detail, ale aj schopnosť komunikovať so všetkými sú vlastnosti, ktoré potrebujeme mať vo vedení nášho klubu," poznamenal Fitzgerald podľa AP.



Povýšenie žien do funkcií vo vrcholnom manažmente klubov NHL je trend, ktorým sa nedávno vydali aj ďalšie kluby. Ide predovšetkým o asistentky generálnych manažérov. Do tejto funkcie sa nedávno posunuli Hayley Wickenheiserová (Toronto) a Meghan Hunterová (Chicago). Vo Vancouveri Canucks sú na tejto pozícii dve ženy - Emilie Castonguayová a Cammi Granatová.