Madrid i Paríž budú v tomto roku hostiť zápasy NFL

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
New York 2. februára (TASR) - Francúzsko sa stane ďalšou krajinou, ktorá bude hostiť zápas základnej časti zámorskej profesionálnej ligy amerického futbalu NFL. Stade de France v Paríži bude v tomto roku dejiskom zápasu, v ktorom sa predstaví tím New Orleans Saints.

Bude to jeden z ôsmich plánovaných zápasov v zahraničí v kalendári NFL na budúcu sezónu. Súpera pre Saints oznámia neskôr. Predstavitelia profiligy v pondelok zároveň oznámili, že uzavreli viacročnú dohodu o odohratí zápasov základnej časti na štadióne Santiaga Bernabeua v Madride. Liga potvrdila, že v tomto roku usporiada svoj prvý zápas základnej časti v Austrálii na ikonickom kriketovom ihrisku v Melbourne. Hrať sa má aj v Riu de Janeiro, Mníchove a Londýne.

Od roku 2005 sa v zahraničí odohralo celkovo 62 zápasov základnej časti NFL. Dejiskami boli Londýn, Berlín, Mníchov, Frankfurt, Madrid, Dublin, Sao Paulo, Mexico City, či Toronto. Informovala agentúra AFP.
