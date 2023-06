Madrid má záujem prevziať po Barcelone VC Španielska

Montmelo 3. júna (TASR) - Veľká cena Španielska formuly 1 by sa o štyri roky mohla presunúť do Madridu. Okruhu v Barcelone vyprší zmluva s vedením F1 po pretekoch v roku 2026 a Madrid vyjadril vôľu hostiť toto prestížne podujatie.



"Nechcem prísť o možnosť pretekať v Barcelone. Myslím si, že je naozaj dôležité, aby sme si zachovali niektoré klasické okruhy. Aspoň tie, ktoré poskytujú skvelé preteky," uviedol pre agentúru AP Lewis Hamilton, ktorý na tejto trati triumfoval šesťkrát.



O presun pretekov do hlavného mesta prejavila záujem aj šéfka madridského regiónu Isabel Díazová Ayusová: "Som presvedčená, že sa nášmu mestu podarí presvedčiť vedenie F1. Stále však rokujeme a musíme počkať. V každom prípade som mimoriadne pozitívne naladená," vyhlásila pre španielske médiá.