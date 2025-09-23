< sekcia Šport
Madueke môže byť mimo hry niekoľko týždňov, Arteta: Je to sklamanie
Madueke nastúpil v základnej zostave.
Autor TASR
Londýn 23. septembra (TASR) - Futbalistom Arsenalu Londýn bude pravdepodobne niekoľko týždňov chýbať Noni Madueke. Anglický krídelník utrpel počas nedeľného šlágra Premier League proti Manchestru City (1:1) bližšie nešpecifikované zranenie.
Madueke nastúpil v základnej zostave. Tréner tímu Mikel Arteta ho poslal na lavičku po polčasovej prestávke, podľa prvotných správ pre problémy s kolenom. „Zatiaľ nevieme, pravdepodobne bude musieť absolvovať ďalšie vyšetrenia na budúci týždeň. Na začiatku zápasu niečo cítil, snažil sa pokračovať a v polčase ho to bolelo až moc, takže uvidíme,“ citovala španielskeho kormidelníka agentúra AP.
Dvadsaťtriročný hráč prišiel do Arsenalu v lete z konkurenčnej Chelsea. V novej sezóne odohral všetkých päť zápasov najvyššej anglickej súťaže, v štyroch z nich štartoval v základnej zostave. „Je naozaj sklamanie vidieť ho zraneného, pretože bol v dobrej forme. Dostával sa do určitej konzistencie a zdal sa byť skutočnou hrozbou, takže je to pre nás veľká absencia,“ dodal Arteta. V ofenzíve „kanonierov“ momentálne chýbajú aj zranení kapitán Martin Ödegaard, Kai Havertz a Gabriel Jesus.
