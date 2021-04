Madzin a Helmecy budú asistentmi pri reprezentačnom tíme Slovenska

Na snímke tréner BK Levickí Patrioti Michal Madzin (uprostred) hovorí k hráčom v zápase 1. kola SBL BC Prievidza - Patrioti Levice, 4. októbra 2019 v Prievidzi, archívne foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 15. apríla (TASR) – Realizačný tím slovenskej mužskej basketbalovej reprezentácie je kompletný. Po nedávnom vymenovaní Rusa Olega Meleščenka do funkcie hlavného trénera, sa jeho asistentmi stali Michal Madzin a Maroš Helmecy.Pre 36-ročného Madzina to bude pokračovanie v jeho reprezentačnej misii, v ktorej funguje s prestávkami od roku 2017. Tentoraz sa presunul z pozície druhého asistenta na prvého, keď nahradil Španiela Alberta Blanca Vilu.citoval Madzina portál basketliga.skNovou tvárou v realizačnom tíme je 33-ročný Maroš Helmecy. Bývalý basketbalista prednedávnom raketovo naštartoval svoju trénerskú kariéru, ako asistent trénera sa stal víťazom Alpsko-jadranského pohára (2017), Slovenského pohára (2020) a je dvakrát vicemajstrom Slovenska (2017,2019). Asistoval pri reprezentačných výberoch do 18 a 20 rokov, koučoval tím do 20 rokov. V tejto sezóne je prvýkrát v pozícii hlavného trénera súčasťou Niké SBL, šancu dostal v Prievidzi. Teraz si premiérovo vyskúša pôsobenie pri reprezentačnom výbere mužov.povedal Helmecy.Zostávajúci členovia realizačného tímu pokračujú vo svojich funkciách. Manažérom tímu zostal Miroslav Páleník, kondičný tréner je aj naďalej Jakub Chudý a fyzioterapeutom Juraj Sluka, Richard Demovič bude aj naďalej vykonávať funkciu lekára.Slovákov čaká v lete druhé kolo predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023. Celkovo dvanásť družstiev sa rozdelí do štyroch 3-členných skupín, do samotnej kvalifikácie MS 2023 postúpia z každej skupiny tímy na prvom a druhom mieste. Druhé kolo predkvalifikácie MS 2023 sa bude hrať v auguste 2021 (11.-28. augusta). Možnými súpermi SR sú Rumunsko, Švédsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Island, Portugalsko, Čierna Hora, Lotyšsko, Severné Macedónsko, Dánsko a Bielorusko. Žreb je na programe na konci apríla.