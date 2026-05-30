Madzin vybudoval v Leviciach dynastiu: Je to o charaktere
Autor TASR
Levice 30. mája (TASR) - Každým rokom sa basketbalisti Patrioti Levice doťahujú a približujú dlhú dobu nedostihnuteľným rekordom Pezinka z konca 90. a začiatku 00. rokov. Tréner Michal Madzin s asistentom Ladislavom Lutovským vybudovali v klube majstrovskú dynastiu, ktorá v sezóne 2025/2026 priniesla premiérovú účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov a piaty triumf za sebou v Tipos Slovenskej basketbalovej lige (SBL).
Svojim fanúšikom dopriali opäť na domácej palubovke majstrovské oslavy a to hlavne po výsledku, ktorý si finálová séria o víťaza Tipos SBL dlhé roky nepamätá. Triumf o 50 bodov (126:76) sa veľmi rýchlo v klube zaradí medzi legendárne. „Samozrejme, nečakali sme to. Vstup do zápasu však bol taký, že energia a plná hala násobila to, čo sa dialo na palubovke. Potom sa stal z toho valec, ktorý sa už nechcel zastaviť. Stále hovorím, že v tejto hale sa dajú robiť obrovské veci a veľké zápasy. Zažili sme tu niečo, čo nám nikto nikdy nezoberie a budeme si to navždy pamätať. Toto bol jeden z ďalších večerov, ktorý si môžeme tam uložiť,“ vyjadril sa pre TASR tréner Levíc Michal Madzin.
Spolu so svojim asistentom sa dočkali na konci tretej štvrtiny pekného gesta od levických fanúšikov, ktorí vytiahli transparent s nápisom „Architekti dynastie“. Piatym ligovým zlatom podčiarkli levickú dominanciu v najvyššej súťaži, od roku 2018 skončil klub vždy s medailou. „Ani v nejakom náznaku som nečakal, že k niečomu takémuto príde a chystá sa. Veľmi si to vážim s mojim asistentom Ladislavom Lutovským. Od prvého dňa, keď som prišiel, tak vždy sme pracovali s heslom, že budeme pracovať najlepšie, ako budeme vedieť. Som rád, že sa nám to vrátilo. To, čo sa stalo v posledných rokoch, čo si môžeme užiť a nik nám to nezoberie,“ povedal šéf levickej lavičky.
Na Slovenský pohár sa síce Patriotom nepodarilo dosiahnuť, ale všetko vynahradila v mnohých ohľadom pamätná a historická jazda Ligou majstrov, kde sa im ako vôbec prvému tímu z Tipos SBL podarilo prebojovať do skupinovej fázy a neskôr medzi 24 najlepších tímov súťaže. „Sezóna bola o dosť iná a nečakaná. Keď to chceme porovnať s Európou, ktorú sme hrali po minulé roky a teraz, tak čerešnička v podobe postupu zo skupiny Ligy majstrov a play in zápasy s nemeckým Würzburgom, to sú krásne veci a krásne spomienky. Myslím si, že posledný zápas sezóny bol sumárom tohto ročníka,“ vyhlásil Madzin.
Držiteľ ocenenia Tréner roka sa ideálne vyrovnal aj s viacerými hráčskymi odchodmi počas sezóny a len potvrdil, ako dokáže zladiť potrebné veci na vytvorenie víťazného kolektívu: „Od začiatku sezóny to bol tím, ktorý išiel a robil od septembra do mája veci, na ktoré sa nikdy nezabudne. Prišli aj hráčske odchody, zažili sme to aj v predchádzajúcich sezónach, ale som rád, ako sa doplnilo hráčmi družstvo, ktoré tu bolo. Všetci urobili obrovskú robotu ako jeden tím, zastrešené veľkou individuálnou kvalitou. Chcem povedať, že je to hlavne o ich charaktere. Hráč to musí mať v sebe, nedá sa to naučiť a ukázali, akí sú to víťazi. Popritom, ako sme hrali Ligu majstrov, tak sme držali prvé miesto v rámci ligy. Niekto to bilancoval, že z približne 50 zápasov sme mali jednociferný počet prehier. Je to vzácne a je to dôkaz víťaznej mentality. Popri ťažkom cestovaní a programe, boli vždy nastavení na ligu a dokázali opäť zopakovať veľké výkony.“
Neoddeliteľnou súčasťou úspechov je Madzinov asistent Ladislav Lutovský. Ako jediný člen Levíc bol pri všetkých majstrovských tituloch v histórii klubu (2011, 2018, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026). „Verím, že každý cíti to, čo pre tento klub robí a urobil. Neskutočne si vážim to, akým je človekom a kolegom. Spolu sme dvaja tréneri, ktorí robia všetko pre to, aby tím vyzeral ako tím,“ uviedol Madzin na adresu svojho kolegu na lavičke.
Štyridsaťročný kouč je aktuálne najdlhšie pôsobiacim trénerom v Tipos SBL, súčasťou Levíc je od roku 2019. „Sezóna ako celok a ako sme sa dopracovali k titulu, tak by som to radil veľmi vysoko. Boli sme historicky prvý slovenský tím, ktorý si zahral v skupinovej fáze Ligy majstrov. Vyhrali sme titul podľa mňa dominantným spôsobom. Ako hovorí každý, že je veľmi náročné zopakovať po roku víťazstvo a byť motivovaný, tak nám sa to podarilo piatykrát po sebe. Je to úžasný pocit,“ zamyslel sa kormidelník Patriotov.
Motivácia aj napriek pravidelným úspechom a dominancii na domácej scéne ľudom z levického klubu nechýba. Opäť sa dá očakávať účasť v pohárovej Európe v sezóne 2026/2027 a atakovanie najvyšších mét v najvyššej súťaži, respektíve pohári. Či to bude možno priama účasť v Lige majstrov alebo ako po minulé roky kvalifikácia, to sa ukáže v najbližších týždňoch. „Štvrtýkrát prichádzala po sezóne otázka, či sa to dá ešte niekam posunúť. Nám sa to darilo každým rokom. To je to krásne na tom klube a ľuďoch, ktorí tu sú, že majú svoje sny, ciele a vízie. Každým rokom sa to posunulo o krôčik ďalej. Niekde je strop, ale skúsme ho ešte hľadať. Obrovská vďaka za podmienky, ktoré máme a dáva nám to možnosti snívať,“ dodal na záver Madzin.
