Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 16. november 2025Meniny má Agnesa
< sekcia Šport

Magalhaes opustil kemp Brazílie pre zranenie stehna

.
Nicolas Jackson zo Senegalu (vpredu) a Gabriel Magalhaes z Brazílie bojujú o loptu počas medzinárodného futbalového zápasu medzi Brazíliou a Senegalom na štadióne Emirates Stadium v Londýne v sobotu 15. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Gabriel nastúpil na Emirates Stadium v Londýne v základnej zostave, z trávnika sa však pobral krátko po hodine hry pre bolesti v priťahovači.

Autor TASR
Londýn 16. novembra (TASR) - Brazílsky futbalový obranca Gabriel Magalhaes opustil kemp národného tímu. Dôvodom je zranenie stehna, ktoré si privodil počas sobotňajšieho prípravného zápasu so Senegalom (2:0).

Gabriel nastúpil na Emirates Stadium v Londýne v základnej zostave, z trávnika sa však pobral krátko po hodine hry pre bolesti v priťahovači. „Hráč Arsenalu Gabriel Magalhaes absolvoval v nedeľu ďalšie vyšetrenia a zobrazovacie testy, ktoré odhalili zranenie pravého stehna. Preto nebude s tímom cestovať na zápas proti Tunisku v Lille. Na jeho miesto nepovoláme nikoho iného,“ citovala z vyhlásenia Brazílskej futbalovej federácie agentúra DPA.

Brazília si počas novembrového asociačného termínu zmeria sily aj s Tuniskom, duel je na programe v utorok večer. Dĺžka Gabrielovej absencie dosiaľ nie je známa, ďalšie vyšetrenia má absolvovať po návrate do Arsenalu.
.

Neprehliadnite

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

Fico podáva návrh na odvolanie vicepremiéra P. Kmeca

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka