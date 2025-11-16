< sekcia Šport
Magalhaes opustil kemp Brazílie pre zranenie stehna
Autor TASR
Londýn 16. novembra (TASR) - Brazílsky futbalový obranca Gabriel Magalhaes opustil kemp národného tímu. Dôvodom je zranenie stehna, ktoré si privodil počas sobotňajšieho prípravného zápasu so Senegalom (2:0).
Gabriel nastúpil na Emirates Stadium v Londýne v základnej zostave, z trávnika sa však pobral krátko po hodine hry pre bolesti v priťahovači. „Hráč Arsenalu Gabriel Magalhaes absolvoval v nedeľu ďalšie vyšetrenia a zobrazovacie testy, ktoré odhalili zranenie pravého stehna. Preto nebude s tímom cestovať na zápas proti Tunisku v Lille. Na jeho miesto nepovoláme nikoho iného,“ citovala z vyhlásenia Brazílskej futbalovej federácie agentúra DPA.
Brazília si počas novembrového asociačného termínu zmeria sily aj s Tuniskom, duel je na programe v utorok večer. Dĺžka Gabrielovej absencie dosiaľ nie je známa, ďalšie vyšetrenia má absolvovať po návrate do Arsenalu.
