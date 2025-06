Magdeburg oslavuje titul, vo finále zdolal Füchse Berlín 32:26

Final Four Ligy majstrov - finále:



Füchse Berlín - SC Magdeburg 32:26 (12:16)



Najviac gólov: Gidsel a Av Teigum po 7, Freihöfer 5/4 - Kristjansson 8, Magnusson a Claar po 6. Rozhodovali: B. Lah, D. Sok (obaja Slovinsko), 7m: 4/4 - 6/5, vylúčení: 5:3







Kolín nad Rýnom 15. júna (TASR) - Hádzanári SC Magderbug triumfovali v Lige majstrov. V nedeľnom finále na turnaji najlepších štyroch si poradili s ďalším nemeckým tímom Füchse Berlín 32:26.V súboji o titul sa stretli dvaja uplynulí nemeckí majstri. Do zápasu nevstúpil ideálne Dejan Milosavljev, ktorý nedokázal z prvých dvanástich striel Magdeburgu úspešne kryť ani jednu. Za nepriaznivého stavu 10:12 sa do bránky Berlína postavil 22-ročný Lasse Ludwig. Aj napriek viacerým dobrým zákrokom v jeho podaní sa išlo do kabín za stavu 15:11 pre Magdeburg. V rozmedzí trinástich minút druhého polčasu vyhrával víťaz Ligy majstrov spred dvoch rokov už 23:17. Berlínčania síce dokázali skresať manko na rozdiel štyroch gólov, no úradujúci nemecký majster nedokázal zopakovať semifinálový výkon proti Barcelone. Magderburg oslavuje prvenstvo v Lige majstrov tretíkrát (2002, 2023, 2025).Berlínčania hrali svoje prvé finále v najprestížnejšej klubovej súťaži, ich najlepším výsledkom bolo doposiaľ štvrté miesto z roku 2012.