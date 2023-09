Magic Johnson odmietol viac ponúk, uvažoval by o vlastníctve v Knicks

New York 27. septembra (TASR) - Bývalý americký basketbalista Magic Johnson odmietol viaceré ponuky stať sa vlastníkom niektorého z klubov NBA. Podľa slov legendy Los Angeles Lakers by premýšľal iba nad ponukou New Yorku Knicks.



"Myslím, že by to bolo zaujímavé. Pravdepodobne by som uvažoval len o Knicks. Milujem byť s fanúšikmi, ktorí sú tak zapálení pre svoj tím. Newyorskí fanúšikovia sú inteligentní a tak by som o tomto musel premýšľať. Rád chodím do New Yorku a sledujem hru Knicks," povedal Johnson v rozhovore pre agentúru AP. Zároveň prezradil, že odmietol Golden State Warriors, Detroit Pistons a Atlantu Hawks.



Šesťdesiatštyriročný bývalý skvelý rozohrávač pôsobí v spoločnosti Guggenheim, ktorá v roku 2012 prevzala za 2 miliardy bejzbalistov Los Angeles Dodgers a má aj menšinový podiel v jeho bývalom klube Lakers.



Johnson ukončil kariéru v NBA v roku 1991 s odôvodnením, že je HIV-pozitívny. Do zámorskej profiligy sa nakrátko vrátil v sezóne 1995/1996.