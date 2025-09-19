< sekcia Šport
Magnier s víťazným hetrikom Okolo Slovenska, Kubiš bol opäť druhý
19. septembra (TASR)
Banská Bystrica 19. septembra (TASR) - Francúzsky cyklista Paul Magnier zaznamenal víťazný hetrik v piatkovej etape pretekov Okolo Slovenska. Jazdec tímu Soudal Quick-Step bol na 191,7 km dlhej trate z Kežmarku do Banskej Bystrici opäť najrýchlejší v hromadnom špurte a nadviazal na triumfy z prvých dvoch etáp. Tretíkrát za sebou bol za ním na 2. mieste slovenský reprezentant Lukáš Kubiš zo stajne Unibet Tietema Rockets, pódium doplnil Brit Matthew Walls.
Pretekárov čakala jednoznačne najdlhšia etapa v tohtoročnom programe s náročným profilom cez tie najhornatejšie úseky Slovenska. Na trase čakalo štartové pole päť vrchárskych prémií a najmä výstup do Sedla Prašivá, ktorý meral 16,9 km so sklonom 3,7 %. Špeciálny prejazd čakal Lukáša Kubiša, druhý muž celkovej klasifikácie zažil presun svojou rodnou pôdou v Detvianskej Hute. Piatkové preteky mali slávnostný štart o 10.00 h v Kežmarku, ostrý štart prehol vo Vrbove.
Rovnako ako v prvých dvoch etapách, aj v tretej patrili najväčších favoritov domáci Kubiš a priebežný líder poradia a víťaz úvodný dvoch etáp Francúz Magnier. Takmer 200-kilometrový úsek smerujúci do metropoly stredného Slovenska priniesol snahy o vytvorenie úniku, no všetky bez úspechu. Najvýraznejší brejk dňa sa vypracoval náskok 2:30 min, no výrazne stratil na najdlhšom stúpaní dňa Sedla Prašivá a stroskotal 45 km pred cieľovou páskou. Taktovku nad tempom následne prevzal Soudal Quick-Step a postupne všetko smerovalo k ďalšiemu hromadnému dojazdu hlavného balíka.
Belgická stajňa výborne kontrolovala pozíciu Magniera v záverečných metroch, ktorý mal špurt ideálne rozbehnutý a Francúz to zúročil na maximum. Kubiš začal finišovať o čosi skôr, no Magnier ho dokázal udržať za sebou a s prehľadom zaknihoval víťazný hetrik. Zároveň si upevnil pozíciu lídra klasifikácie, v ktorej má na čele k dobru už 15 sekúnd na Kubiša. „Je to skvelé pre mňa aj pre celý tím, ktorý predviedol opäť skvelú prácu, najmä Josef Černý. Tak ako ako včera, v záverečných 500 metroch sme opäť špurtovali a som veľmi šťastný, že som zúročil prácu tímu. Podobne ako vlani Okolo Británie som vyhral trikrát za sebou. Verím, že zajtra to dokážem zopakovať opäť,“ uviedol víťaz etapy v rozhovore pre STVR.
„Opäť musím vyzdvihnúť robotu Soudalu, odviedli to perfektne v závere. Ja som sa im to snažil poslať do poslednej zákruty, ale pochopiteľne si ma tam nepustili a postrážili si to. Snažil som sa špurt otvoriť skôr než on, ale dnes bol opäť najsilnejší a právom mu patrí víťazstvo,“ povedal Kubiš, ktorý si užil najmä prejazd spomínanou Detvianskou Hutou: „Musím povedať, že slzy som mal na krajíčku. Bolo to perfektné a som naozaj veľmi hrdý na svoju rodnú dedinu a celý región, ktorým sme išli. Je to veľká radosť tu trénovať, nedá sa to porovnať s Holandskom.“
výsledky 3. etapy Okolo Slovenska (Kežmarok - Banská Bystrica, 191,7 km)
1. Paul Magnier (Fr./Soudal Quick-Step) 4:32:13 h, 2. Lukáš KUBIŠ (SR/Unibet Tietema Rockets), 3. Matthews Walls (V.Brit./Groupama-FDJ Conti), 4. Milan Menten (Belg./Lotto), 5. Tilen Finkst (Slovin./Adria Mobil), 6. Eliott Boulet (Fr./Groupama-FDJ Conti),..., 20. Tomáš SIVOK (SR/Pierre Baguette Cycling), 27. Matúš ŠTOČEK (SR/Elkov-Kasper), 38. Martin JURÍK (SR/Pierre Baguette Cycling), 73. Matej Ulík (SR/Dukla Banská Bystrica) všetci rovnaký čas ako víťaz
celkové poradie po 3. etape:
1. Magnier 11:43:12 h, 2. Kubiš +15 s, 3. Thomas Gloag (V.Brit./Visma Lease a Bike), 4. Pawel Bernas (Poľ./Mazowsze Serce Polski) obaja +28, 5. Menten a Walls obaja +29,..., 7. ŠTOČEK +30, 25. SIVOK +33, 64. ULÍK +4:13, 70. Martin SVRČEK (SR/Soudal Quick-Step) +5:46, 94. JURÍK +16:02, 95. Lukáš PANÁČEK (SR/Dukla Banská Bystrica) +16:08, 99. Sebastián Michalec (SR/Dukla Banská Bystrica) +17:36
