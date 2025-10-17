< sekcia Šport
Magnier triumfoval aj vo 4. etape na Okolo Kuang-si
Dvadsaťjedenročný jazdec tímu Soudal Quick-Step opäť ovládol záverečný špurt.
Autor TASR
Jinchengjiang 17. októbra (TASR) - Francúzsky cyklista Paul Magnier triumfoval po úvodných troch etapách aj vo štvrtej na podujatí Okolo Kuang-si v Číne a je na čele celkového poradia pretekov. Dvadsaťjedenročný jazdec tímu Soudal Quick-Step opäť ovládol záverečný špurt. Triumfom v takmer 177 km dlhej etape z Bamy do Jinchengjiangu si tak pripísal 18. víťazstvo v prebiehajúcej sezóne. V celkovom poradí vedie o 26 sekúnd pred Belgičanom Jordim Meeusom z tímu Red Bull - Bora Hansgrohe a o 28 sekúnd pred Čechom Pavlom Bittnerom (Team Picnic PostNL)
Okolo Kuang-si - výsledky 4.etapy (Bama - Jinchengjiang, 176,8 km):
1. Paul Magnier (Fr./Soudal Quick-Step) 4:04:54 h, 2. Pavel Bittner (ČR/Team Picnic PostNL), 3. Jordi Meeus (Belg./Red Bull-Bora-Hansgrohe), 4. Paul Penhoet (Fr./Groupama - FDJ), 5. Fernando Gaviria (Kol./Movistar Team), 6. Andrea Pasqualon (Tal./Bahrain Victorious) všetci rovnaký čas
celkové poradie:
1. Magnier 15:59:07 h, 2. Meeus +26 s, 3. Bittner +28
1. Paul Magnier (Fr./Soudal Quick-Step) 4:04:54 h, 2. Pavel Bittner (ČR/Team Picnic PostNL), 3. Jordi Meeus (Belg./Red Bull-Bora-Hansgrohe), 4. Paul Penhoet (Fr./Groupama - FDJ), 5. Fernando Gaviria (Kol./Movistar Team), 6. Andrea Pasqualon (Tal./Bahrain Victorious) všetci rovnaký čas
celkové poradie:
1. Magnier 15:59:07 h, 2. Meeus +26 s, 3. Bittner +28