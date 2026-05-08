Magnier získal úvodnú etapu i ružový dres, Kubiš na 68. mieste
Burgas 8. mája (TASR) - Francúzsky cyklista Paul Magnier vyhral úvodnú etapu 109. ročníka Giro d'Italia a získal ružový dres. Jazdec tímu Soudal Quick Step sa presadil v záverečnom hromadnom dojazde a 147 km dlhú trasu z Nesebaru do Burgasu zvládol za 3:21:08 h. Druhý finišoval Dán Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM) a tretí skončil Ethan Vernon (NSN Cycling). Premiéru na podujatí Grand Tour absolvoval Lukáš Kubiš. Pretekár tímu Unibet Rose Rockets v drese slovenského majstra prišiel do cieľa na 68. mieste.
Pre dvadsaťdvaročného Magniera to bolo najväčšie víťazstvo v kariére a celkovo 27. medzi profesionálmi. „Som veľmi hrdý na celý tím aj na môj výkon. Odštartovali sme Giro víťazstvom a v ružovom drese. Bol to celkom jednoduchý deň, ale veľmi nervózne finále. My sme tam mali dobrú pozíciu a tím odviedol skvelú prácu,“ povedal pre Eurosport po pretekoch, ktorých záver poznačil hromadný pád v pelotóne.
„Grande Partenza“ sa tento rok odohrala v Bulharsku, ktoré hostí úvodné tri etapy Gira. Prvá z nich mala takmer úplne rovinatý profil s dvoma malými stúpaniami na Cape Agalina (1,1 km, 2,6%). Podľa toho sa odvíjal aj priebeh. Krátko po štarte sa odtrhli Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) a Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta) a pelotón ich nechal odísť, no pustil ich najviac na 2:30 minúty. Situácia na trati sa nemenila a všetci počítali s hromadným dojazdom. Dvojica na čele mala 50 km pred koncom minútu a 50 sekúnd a v pelotóne sa nezačalo pretekať ani pred prémiou 32,3 km pred páskou, kde na ceste „ležali“ bonusové sekundy do celkového poradia. Tie získal Tarozzi.
Dobrodružstvo dvojice v úniku sa skončilo 23 km pred cieľom a potom sa už na čele začali tvoriť vláčiky šprintérskych tímov. Nechýbali tam ani jazdci Rockets s Kubišom, ktorí sa snažili vytvoriť čo najlepšiu pozíciu pre svojho lídra Dylana Groenewegena. Žiadnemu z tímov sa však nepodarilo poriadne zložiť. Posledný kilometer bol mierne do kopca a po ňom prišlo k ťažkému pádu, ktorý zastavil celý pelotón okrem približne 15 pretekárov. Tí sa pobili o triumf, pričom najlepší finiš mal Magnier, ktorý zdolal Lunda Andresena.
Kubiš aj líder Rcokets Groenewegen zostali za pádom. Slovenského pretekára klasifikovali na 68. mieste v rovnakom čase ako víťaza, keďže ku kolízii prišlo v ochrannej zóne. V celkovom poradí mu patrí 70. priečka s desaťsekundovým mankom na lídra Magniera. Francúz vlani vyhrali prvé štyri etapy na Okolo Slovenska, pričom Kubiš skončil vo všetkých v špurte hneď za ním.
výsledky 1. etapy 109. ročníka Giro d'Italia (Nesebar - Burgas, 147 km):
1. Paul Magnier (FR./Soudal QuickStep) 3:21:08 h, 2. Tobias Lund Andresen (Dán./Decathlon CMA CGM), 3. Ethan Vernon (V.Brit./NSN Cycling), 4. Jonathan Milan (Tal./Lidl-Trek), 5. Madis Mihkels (Est./EF Education-EasyPost), 6. Giovanni Lonardi (Tal./Polti VisitMalta), 7. Pascal Ackermann (Nem./Jayco AlUla), 8. Tord Gudmestad (Nór./Decathlon CMA CGM), 9. Max Walscheid (Nem./Lidl-Trek), 10. Dries van Gestel (Belg./Soudal QuickStep), ... 68. Lukáš KUBIŠ (SR/Unibet Rose Rockets) všetci rovnaký čas
celkové poradie:
1. Magnier 3:20:58 h, 2. Andresen +4 s, 3. Manuele Tarozzi (Tal./Bardiani CSF 7 Saber) rovnaký čas, 4. Vernon +6, 5. Diego Pablo Sevilla (Šp./Polti VisitMalta) rovnaký čas, 6. Antonio Morgado (Port./SAE Team Emirates) +8, 7. Milan +10, 8. Mihkels, 9. Lonardi, 10. Ackermann všetci rovnaký čas,... 70. KUBIŠ rovnaký čas
