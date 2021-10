Magnitogorsk zdolal Soči a slávil 13. triumf v sérii

sumár:



Metallurg Magnitogorsk - HK Soči 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)



Góly: 4. a 60. Čibisov, 38. Goldobin - 53. Jakimov



Admiral Vladivostok - Traktor Čeľabinsk 3:4 pp a sn (2:0, 1:1, 0:2 - 0:0, 0:1)



Góly: 2. Ševčenko, 4. Lugin, 35. Lugin - 28. Abramov, 56. Jarullin, 60. Sedlák, rozh. nájazd: Pulkkinen

Moskva 11. októbra (TASR) - Hokejisti Metallurgu Magnitogorsk natiahli svoju víťaznú šnúru už na 13 duelov, v pondelňajšom zápase KHL uspeli na ľade HK Soči 3:1. Dvanásťkrát po sebe pritom získali plný počet bodov a vedú Východnú konferenciu i celú súťaž. Za Soči nastúpil v prvom útoku aj Martin Bakoš, no do kanadského bodovania sa nezapísal.Traktor Čeľabinsk zvíťazil na ľade Admiralu Vladivostok 4:3 po predĺžení a nájazdoch. Hostia prehrávali necelých päť minút pred koncom riadneho času 1:3, no dokázali vyrovnať a v nájazdoch rozhodol o ich triumfe fínsky útočník Teemu Pulkkinen. Čeľabinsk tak natiahol víťaznú sériu na päť stretnutí a patrí mu druhá priečka vo Východnej konferencii.