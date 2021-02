Magoni počíta aj s Vlhovej únavou: Všetko, čo robíme, je plánované

Cortina d'Ampezzo 10. februára (TASR) - Zisk medaily na majstrovstvách sveta v Cortine d'Ampezzo by určite potešil, no hlavným tohtosezónnym cieľom Petry Vlhovej zostáva veľký krištáľový glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári. V rozhovore pre agentúru AP to uviedol tréner slovenskej lyžiarky Livio Magoni.



Vlhová patrí v talianskom stredisku k najväčším favoritkám na zisk cenných kovov. V Cortine obhajuje kompletnú medailovú kolekciu z predchádzajúceho šampionátu spred dvoch rokov, v Are si vybojovala zlato v obrovskom slalome, striebro v alpskej kombinácii a bronz v slalome, okrem toho má v zbierke aj striebro z tímovej súťaže z MS 2017 v St. Moritzi. No hlavná koncentrácia smeruje na Svetový pohár, v ktorom si od úvodu sezóny drží vedúce postavenie. V celkovom hodnotení seriálu bola už druhá a tretia, šancu na celosezónny triumf nechce prepásť. "Majstrovstvá sveta nie sú pre nás prioritou," zdôraznil Magoni. "Áno, chceme vybojovať na šampionáte medailu, ale naším skutočným cieľom je celkové prvenstvo vo Svetovom pohári, pretože to by bolo niečo historické na Slovensku. Medaily sme už získali a v zbierke máme aj malé glóbusy. Chceme teraz ten veľký."



Vlhová je jediná lyžiarka, ktorá absolvovala všetkých 22 súťaží v tejto sezóne Svetového pohára. Vyhrala v nej štyrikrát, tri víťazstvá si pripísala v slalome a jedno v paralelnom obrovskom slalome. Sezónu odštartovala vo veľkom štýle, v novembri vyhrala dva slalomy v Levi a paralelný "obrák" v Lech Zürs, ďalší slalomový triumf pridala na začiatku januára v Záhrebe. Potom čakala mesiac, kým sa znovu postaví na pódium. Na MS sa naladila druhým miestom v super-G v Garmisch Partenkirchene. "Vytvorili sme letný program, ktorý sme nadizajnovali tak, aby si Petra dlhšie udržala formu. Našou taktikou bolo odštartovať sezónu na veľmi vysokej úrovni, aby nás všetky súperky naháňali. Keby nás chceli potom dostihnúť, museli by robiť veci, ktoré nemajú naplánované," povedal taliansky tréner pre AP.



V porovnaní so svojimi súperkami môže cítiť Vlhová väčšiu vyčerpanosť. Aj preto sa jej tím rozhodol, že ju nechá chvíľu odpočinúť. Minulý týždeň si niekoľko dní oddýchla s rodinou pri mori v rezorte Grado. Do strediska pri Jadranskom mori poslal Magoni aj Slovinku Tinu Mazeovú, keď ju trénoval počas sezóny 2012/2013, v ktorej získala rekordných 2414 bodov. "Všetko, čo robíme, je plánované. Únavu, ktorú teraz Petra cíti, sme očakávali. Preto sme ju poslali na tri dni k moru s rodinou, aby zrelaxovala."



V Cortine, kde Vlhová dosiaľ neštartovala, si musí na svoje úvodné vystúpenie počkať. Pondelkovú alpskú kombináciu museli po hustom snežení presunúť o týždeň, v utorok sa pre hmlu v hornej časti zjazdovky Olympia delle Tofane neuskutočnila ani súťaž super-G. Presunuli ju na štvrtok (10.45). Na MS 2021 plánovala 25-ročná Slovenka štartovať v piatich zo šiestich individuálnych súťaží a po prvých dvoch sa chystala ísť do Jasnej pripravovať sa na točivý program druhého týždňa. Ak sa uskutočnia všetky jej súťaže podľa plánu, interval päť štartov sa zúži na 10 dní. "Jediné, čo sme sa tu v Cortine naučili, je, že už vieme, kde sú lyžiarske vleky a ubytovanie. Čo sa týka zjazdovky, ešte sme si ju v ostrých pretekoch nevyskúšali, ale urobili sme si prehliadku trate."



Po MS zostáva do konca sezóny SP už len 11 pretekov. Vlhová vedie celkové poradie so ziskom 989 bodov, pred druhou Larou Gutovou-Behramiovou má náskok 42 bodov, ďalšia švajčiarska súperka Michelle Gisinová zaostáva o 182 bodov. Magoni verí, že slovenská lyžiarka vydrží na čele klasifikácie až do konca. "Nech už vyhrá v tejto sezóne veľký glóbus ktokoľvek, bude to určite špičková pretekárka. Na zlato v kombinácii na svetovom šampionáte môže reálne pomýšľať sedem žien. To sme nikdy predtým nezažili," pripomenul Magoni.