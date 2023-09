Maguire čelí tlaku: Dokážem sa s tým vyrovnať

Manchester 14. septembra (TASR) - Anglický futbalista Harry Maguire uviedol, že sa dokáže vyrovnať s tlakom, ktorý naňho vyvíja futbalová verejnosť. Tréner "Albiónu" Gareth Southgate zaobchádzanie s obrancom Manchestru United odsúdil a označil ho za absurdné.



Tridsaťročný stopér nastúpil v utorok na svoj 59. duel za národný tím. V stretnutí proti Škótsku (3:1) si však strelil vlastný gól, sarkastickému povzbudzovaniu škótskych fanúšikov čelil vždy, keď sa dotkol lopty. "Je to vtip. Nikdy som nezažil, aby sa k hráčovi správali tak, ako k nemu. Ani škótski fanúšikovia, ani naši komentátori, nech je to ktokoľvek," uviedol Southgate.



Maguire síce na klubovej úrovni stratil dôveru trénera "červených diablov" Erika ten Haga, v reprezentácii ho však Southgate podržal. "Nepovedal by som, že som človek, ktorý zápasí s psychickým tlakom," povedal obranca United, ktorý sa správaniu škótskych fanúšikov smial: "Za uplynulých pár rokov som toho veľa prežil a takmer štyri roky som bol kapitánom Manchestru United. Beriete na seba obrovskú zodpovednosť a všetko, čo s tým súvisí. To je veľa zlého aj dobrého. Bola to však obrovská česť, a samozrejme, je tu nepriateľské prostredie, ktoré stupňovalo na mňa tlak. Nepovedal by som, že som si na to zvykol, ale dokážem sa s tým vyrovnať."



Maguire nastúpil v novom ligovom ročníku iba na 24 minút proti Arsenalu (1:3). V závere prestupového obdobia sa jeho meno skloňovalo s odchodom do West Hamu United, no prestup sa nakoniec neskompletizoval. "Prvé štyri týždne boli ťažké, pretože sme hrali jeden zápas týždenne a tréner si ma nevybral. Teraz náš však čaká množstvo stretnutí a som si istý, že ich odohrám veľa," poznamenal do augusta tohto roka najdrahší obranca v histórii futbalu, ktorý prestúpil na Old Trafford v roku 2019 za 87 miliónov eur. Rekordnú sumu prekonal pred prebiehajúcou sezónou Manchester City, ktorý zaplatil za Chorváta Joška Gvardiola nemeckému Lipsku 90 miliónov eur.



Matka anglického stopéra na Instagrame uviedla, že urážky, ktoré jej syn dostáva, ďaleko presiahli futbal: "Keď ako mama vidím úroveň negatívnych a urážlivých komentárov, ktoré dostáva od niektorých fanúšikov, odborníkov a médií, je to hanebné a absolútne neprijateľné pre akúkoľvek oblasť života."