Maguire má v Manchestri United budúcnosť, tvrdí Carrick

Futbalista Manchestru United Harry Maguire. Foto: TASR/AP

Maguire nastúpil do každého zápasu „červených diablov“ odkedy sa Carrick stal dočasným koučom mužstva.

Autor TASR
Manchester 27. februára (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru United Michael Carrick avizoval, že Harry Maguire má v klube budúcnosť napriek tomu, že tridsaťdvaročnému obrancovi v lete vyprší zmluva.

Maguire nastúpil do každého zápasu „červených diablov“ odkedy sa Carrick stal dočasným koučom mužstva. Štyridsaťštyriročný kormidelník je presvedčený, že anglický reprezentant má tímu stále čo ponúknuť. „Má skvelú kariéru, počas ktorej ukázal tu aj v anglickej reprezentácii, akým je hráčom. Vo svojom veku je naozaj pôsobivý a vždy bol pre nás kľúčový,“ citovala Carricka agentúra AFP.

Dôležitosť bývalého hráča Leicesteru ešte vzrástla po zranení Matthijsa de Ligta. Holandský obranca je pre problémy s chrbtom mimo hry od konca novembra.

Manchester United sa pred nedeľňajším zápasom 28. kola Premier League proti Crystal Palace nachádza na 4. mieste tabuľky.
