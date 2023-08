Maguire neprestúpi do West Hamu, zabojuje o svoje miesto v Manchestri

Manchester 16. augusta (TASR) - Anglický futbalista Harry Maguire neprestúpi z Manchestru United do londýnskeho West Hamu. Napriek tomu, že oba kluby boli dohodnuté na transfere za približne 30 miliónov libier, 30-ročný obranca sa rozhodol zostať v Manchestri a zabojovať o svoje miesto v zostave.



Maguire prišiel do Manchestru z Leicesteru City v roku 2019. "Červení diabli" vtedy zaňho zaplatili 80 miliónov libier, čo bol až do letného prestupu Joška Gvardiola do Manchestru City najdrahší poplatok za obrancu v histórii. Od príchodu súčasného trénera Erika ten Haga však Angličan stratil miesto v základnej zostave, v uplynulej sezóne odohral len 16 ligových zápasov. Navyše, od júla zaňho prevzal kapitánsku pásku stredopoliar Bruno Fernandes.



"Harry rešpektuje West Ham a Davida Moyesa, nikdy však nedošlo k dohode o jeho personálnych podmienkach. Zostáva v United, miluje tento klub a verí, že v novej sezóne dostane veľa príležitostí," uviedol zdroj blízky Maguireovi. Podľa britskej BBC Manchester rešpektuje hráčovo prianie a z klubu sa ho vyštvať nechystá.



V úvodnom zápase novej sezóny proti Wolves (1:0) sedel Maguire na lavičke, hoci ten Hag využil všetkých päť striedaní. Päťdesiattriročný kouč pred stretnutím vyhlásil, že ak Angličan nemá dostatočné sebavedomie na boj o miesto v tíme, možno by bolo lepšie, aby z klubu odišiel.



Maguirovo sebavedomie pritom v uplynulých rokoch utrpelo, fanúšikovia hráča dlhodobo kritizujú za nestabilné výkony. Okrem iného má za sebou niekoľko incidentov, pred tromi rokmi mal v Grécku problémy so zákonom. "Mám pocit, že je to kvalitný hráč a viem, že keď dostane späť svoju sebadôveru, ľudia doňho prestanú rýpať, dostane šancu opäť sa predviesť a bude sa mu dariť. V súčasnosti je tieňom seba samého. Odchod z United by jeho situáciu mohol zlepšiť, pretože veľa vecí prichádzalo viac zvnútra ako zvonku. V Manchestri sa s jeho menom spája určitá stigma a myslím, že keby odišiel, nový začiatok by ho dokázal oživiť," uviedol na Maguireovu adresu útočník West Hamu Michail Antonio.