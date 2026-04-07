Maguire predĺžil zmluvu s Man United minimálne o rok
Reprezentačný obranca mal pôvodne zmluvu platnú do konca sezóny.
Autor TASR
Manchester 7. apríla (TASR) - Anglický futbalista Harry Maguire v utorok podpísal ročné predĺženie zmluvy s Manchestrom United s opciou na ďalších 12 mesiacov.
Reprezentačný obranca mal pôvodne zmluvu platnú do konca sezóny. „Harry predstavuje mentalitu a odolnosť potrebnú na výkon v Manchestri United. Je to profesionál na najvyššej úrovni, ktorý prináša neoceniteľné skúsenosti a vodcovstvo nášmu mladému a ambicióznemu tímu,“ uviedol podľa agentúry AP futbalový riaditeľ klubu Jason Wilcox.
Maguire prišiel do United z Leicesteru v roku 2019 za 87 miliónov eur, čo bola vtedy rekordná svetová čiastka za prestup za obrancu. S „červenými diablami“, za ktorých odohral doposiaľ 266 zápasov, vyhral FA Cup a Ligový pohár.
V roku 2023 sa zdalo, že 33-ročný stopér klub opustí po tom, čo pod trénerom Erikom ten Hagom stratil miesto v zostave. Neskôr sa však opäť stal dôležitou súčasťou tímu a vyslúžil si aj návrat do anglickej reprezentácie pred majstrovstvami sveta.
„Reprezentovať Manchester United je najväčšia česť. Je to zodpovednosť, ktorá robí mňa aj moju rodinu každý deň hrdou. Som rád, že môžem predĺžiť svoju cestu v tomto neuveriteľnom klube aspoň na osem sezón, pokračovať v hraní pred našimi výnimočnými fanúšikmi a vytvárať spolu ďalšie úžasné momenty,“ povedal Maguire.
