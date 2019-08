Maguire prestúpil do Manchestru United a stal sa najdrahším obrancom

Dvadsaťšesťročný stopér prekonal doterajší rekord Virgila van Dijka, ktorý prestúpil v januári 2018 zo Southmaptonu do Liverpoolu za 75 miliónov libier.

Londýn 5. augusta (TASR) - Anglický futbalový reprezentant Harry Maguire sa stal najdrahším obrancom histórie, keď v pondelok prestúpil za 80 miliónov libier z Leicestru City do Manchestru United.



"V Manchestri United sme nadšení, že môžeme potvrdiť príchod Harryho Maguirea z Leicesteru City. Harry podpísal šesťročný kontrakt s opciou na ďalší rok," napísal klub na svojej oficiálnej stránke.



Dvadsaťšesťročný stopér tak prekonal doterajší rekord Virgila van Dijka, ktorý prestúpil v januári 2018 zo Southmaptonu do Liverpoolu za 75 miliónov libier. Informovala agentúra AFP.



"Som nadšený, že som sa upísal tomuto skvelému klubu. Užíval som si svoje pôsobenie v Leicesteri a chcem sa poďakovať všetkým v klube i fanúšikom za ich fantastickú podporu za posledné dva roky. No, keď vám zaklope na dvere Manchester United, je to neuveriteľná príležitosť. Ole Gunnar Solskjaer buduje tím, ktorý bude vyhrávať trofeje, a jeho vízia a plány sú výborné," povedal Maguire, o ktorého sa intenzívne zaujímal aj druhý manchesterský klub City.