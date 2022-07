Manchester 15. júla (TASR) - Alžírsky futbalista Riyad Mahrez podpísal novú dvojročnú zmluvu s Manchestrom City.



"Je to jeden z najlepších krídelníkov. Zohral hlavnú úlohu v našich úspechoch, preto sme veľmi šťastní, že sme sa dohodli na ďalšej spolupráci," povedal riaditeľ klubu Aitor Txiki Begiristain.



Mahrez prišiel do Manchestru City v roku 2018 z Leicestru za 60 miliónov libier. Doteraz zaň odohral 189 zápasov, v ktorých strelil 63 gólov, ku ktorým pridal 45 asistencií. So City vyhral tri tituly v anglickej Premier League, trikrát triumfoval v Ligovom pohári a prispel aj k triumfu v FA Cupe.



"Som veľmi šťastný, že som podpísal novú zmluvu. Užil som si každú jednu minútu svojho času v klube. Je mi potešením byť súčasťou takého neuveriteľného klubu. Teraz sa chcem pokúsiť splniť očakávania a pomôcť klubu k ďalšej úspešnej sezóne," povedal Mahrez, ktorý by mal po odchodoch Gabriela Jesusa a Raheema Sterlinga zohrať významnú úlohu v ofenzíve.