Mahučichová potvrdila štart na Banskobystrickej latke

Banská Bystrica 19. januára (TASR) - Na 28. ročníku Banskobystrickej latky sa predstaví aj ukrajinská výškarka Jaroslava Mahučichová. Organizátori v stredu oznámili, že vlaňajšia víťazka a bronzová medailistka z OH v Tokiu potvrdila svoj štart na prestížnom podujatí (15. februára).



Juniorská svetová rekordérka vlani na Štiavničkách, keď so 206 cm zlepšila rekord BBL legendárnej Blanky Vlašičovej, sľúbila, že sa vráti a pokúsi sa ešte o lepší výkon. Svoj sľub teraz splnila, keď svoju účasť na 28. BBL potvrdila. Jej 206 cm z vlaňajška bol absolútne najlepší výkon roka 2021 a taktiež aj tretí najlepší výkon halovej histórie. Do Banskej Bystrice príde aj jej krajanka Julia Levčenková, s halovým maximom rovné dva metre a medailami z MS (2017) a halových ME (2017 a 2019). V Tokiu na OH bola ôsma.



Organizátorov potešila aj správa o prítomnosti 250 divákov, ktorí budú môcť vytvoriť povestnú žičlivú atmosféru. Informácie o predaji vstupeniek budú zverejnené na stránke www.banskobystrickalatka.sk.



Aj mužská súťaž získala ďalšie hviezdne mená, tretieho a štvrtého z olympijského finále v Tokiu. Bielorus Maksim Nedosekov je nielen bronzový z OH, ale aj aktuálny halový majster Európy. Vlani zlepšil národný rekord v hale aj vonku na 237 cm. Bielorus už na BBL štartoval v minulosti, ale štvrtý z olympiády Kórejčan Woo Sang-Hyeok bude mať premiéru. Vlani na Olympijskom štadióne v Tokiu prekvapil národným rekordom 235 cm a štvrtou pozíciou. V hale v Európe ešte vo svojej kariére neštartoval, v pláne má útočiť na národný halový rekord, ktorý má hodnotu 225 cm.



Jednotkový výškarsky míting s hudbou na svete bude podujatím striebornej kategórie Svetovej halovej tour (World Athletics Indoor Tour Silver) s bodovaním pre svetové rebríčky na úrovni kategórie B.



V mužskej štartovke sú v zozname multi-talent z USA JuVaughn Harrison s maximom 236 cm. Príde aj úradujúci majster Európy Nemec Mateusz Przybylko (osobný rekord 235 cm) a tradičný účastník, mexický rekordér Edgar Rivera (vlani na PTS posunul národný rekord na 231 cm). Ako nová tvár sa predstaví švajčiarsky rekordér Loic Gasch (vlani 233 cm). Naopak Kubánec Luis Zayas vyhral v roku 2020 a vlani bol druhý. Jeho dva najlepšie výkony kariéry sú práve z haly Dukly na Štiavničkách 233 a 231 cm. Po ukončení kariéry Matúša Bubeníka, ktorý by mal byť medzi hosťami podujatia, ráta so štartom aktuálna slovenská jednotka Lukáš Beer.



Medzi ženami sú v štartovej listine halová majsterka Európy 2017 Airine Palšyteová z Litvy (201 cm - národný rekord), tradičná účastníčka Talianka Alessia Trostová (200 cm), naposledy šiesta na halových ME 2021 a Švédka Maja Nilssonová, ktorá mala premiéru na BBL vlani a potom v lete sa dostala do olympijského finále v Tokiu a zlepšila sa na 196 cm. Premiéru Austrálie obstará piata z OH Eleanor Pattersonová (199). Austrálska rekordérka Nicola McDermottová sa rozhodla vzhľadom na obavy z cestovania neabsolvovať halovú sezónu v Európe.



V oboch súťažiach pôjde aj o kvalitnú možnosť plniť limity na halové MS (234 a 197), letné MS (233 a 196) a ME (230 a 195). Doteraz na BBL štartovali muži z 39 a ženy z 28 krajín, celkovo sa predstavilo 47 krajín, zo svetadielov chýbala iba Oceánia. Informácie pochádzajú z tlačovej správy organizátorov.