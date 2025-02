Mahučichová triumfovala vo svetovom výkone roka 201 cm

Banskobystrická latka (31. ročník) - výsledky:



1. Jaroslava Mahučichová (Ukr.) 201 cm - svetový výkon roka, 2. Eleanor Pattersonová (Austr.) 199, 3. Angelina Topičová (Srb.) 196, 4. Lilianna Bátoriová (Maď.), 5. Morgan Lakeová (V. Brit.) obe 193, 6. Lamara Distinová (Jam.) 190, 7. Idea Pieroniová (Tal.), 8. Paulina Borysová (Poľ.), 9. Soléne Gicquelová (Fr.), 10. Britt Weermanová (Hol.) všetky 185

Banská Bystrica 18. februára (TASR) - Ukrajinská výškarka Jaroslava Mahučichová triumfovala na 31. ročníku špecializovaného atletického mítingu Banskobystrická latka (BBL) vo svetovom výkone roka 201 cm. Na podujatí uspela opäť po dvoch rokoch a celkovo štvrtýkrát v histórii.Svetová rekordérka a úradujúca olympijská šampiónka z Paríža neprešla súťažou bez komplikácií. Na výške 193 dvakrát neuspela a jedna zhodená latka ju delila od toho, aby neskončila ani v prvej trojke. Odložený pokus na 195 však zvládla a potom už nezaváhala až kým nezostala v súťaži osamotená. Výkon cez dva metre mohli diváci na Štiavničkách vidieť opäť po štyroch rokoch, v roku 2021 práve Mahučichová stanovila rekord mítingu 206. V počte prvenstiev sa Ukrajinka vyrovnala Chorvátke Blanke Vlašičovej, obe sa delia so štyrmi víťazstvami o pozíciu historicky najúspešnejších výškarok podujatia.Súťaž so strieborným štatútom, ktorý je maximum pre míting s jednou disciplínou, mala vysokú kvalitu. Pôvodnú hranicu tohtoročného maxima prekonala o centimeter aj druhá Austrálčanka Eleanor Pattersonová. Bronzová z Paríža a víťazka z Banskej Bystrice z roku 2022 mala čistý zápis až do jej pokusov na 199. Na tretej priečke skončila obhajkyňa titulu Srbka Angelina Topičová výkonom 196. Štvrtým miestom zaujala iba 17-ročná Maďarka Lilianna Bátoriová. Prekonala latku vo výške 193 cm a zlepšila národný juniorský rekord.