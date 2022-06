Mahučichová vyhrala v Paríži skok do výšky najlepším výkonom sezóny

Výsledky:



Muži



200 m:

1. Luxolo Adams (JAR) 19,82 s,

2. Alexander Ogando (Dom. rep.) 20,03,

3. Mouhamadou Fall (Fr.) 20,26



Poradie DL (3 zo 6):

1. Adams 15 b,

2. Andre De Grasse (Kan.) 10,

3. Eseosa Desalu (Tal.) 9





400 m:

1. Steven Gardiner (Bah.) 44,21 s,

2. Lidio Andres Feliz (Dom. Rep.) 44,92,

3. Zakhiti Nene (JAR) 44,99



Poradie DL (5 zo 7):

1. Kirani James (Gren.) 23 b,

2. Vernon Norwood (USA) 17,

3. Isaac Makwala (Botswana) 14





Žrď:

1. Ben Broeders (Belg.) 5,80 m,

2. Renaud Lavillenie (Fr.) 5,80,

3. Thibaut Collet (Fr.) 5,75



Poradie DL (4 zo 6):

1. Armand Duplantis (Švéd.) 24 b,

2. Broeders 19,

3. Lavillenie 16





5000 m:

1. Selemon Barega (Et.) 12:56:19 min,

2. Thierry Ndikumwenayo (Bur.) 13:05:24,

3. Muktar Edris (Et.) 13:06:54



Poradie DL (4 zo 7):

1. Barega 19 b.,

2. Samuel Tefera 14,

Telahun Haile Bekele (všetci Et.) 11







Ženy



100 m:

1. Shelly-Ann Fraserová-Pryceová (Jam.) 10,67 s,

2. Daryll Neitaová (V. Brit.) 10,99,

3. Marie-Josée Ta Louová (Pobr. Slon.) 11,01



Poradie DL (4 zo 7):

1. Elaine Thompsonová-Herahová (Jam.) a Ta Louová po 16,

3. Shericka Jacksonová (Jam.), Dina Asherová-Smithová a Neitaová (obe V. Brit.) po 13





400 m:

1. Shaunae Millerová-Uibová (Bah.) 50,10 s,

2. Natalia Kaczmareková (Poľ.) 50,24,

3. Anna Kielbasinská (Poľ.) 50,28



Poradie DL (3 z 8):

1. Marileidy Paulinová (Dom. Rep.) 16 b,

2. Millerová-Uibová 14,

3. Stephanie Ann McPhersonová (Jam.) 13





100 m prek.:

1. Tobi Amusanová (Nigéria) 12,41 s,

2. Devynne Charltonová (Bah.) 12,63,

3. Cindy Semberová (V.Brit.) 12,73



Poradie DL (3 zo 7):

1. Amusanová 15 b,

2. Britany Andersonová (Jam.) 14,

3. Charlton 12





3000 m prek.:

1. Winfred Mutile Yaviová (Bahr.) 8:56,55 min,

2. Askale Alemaheyuová (Eti.) 9:09,19,

3. Mekides Abebeová (Eti.) 9:11,09



Poradie DL (2 zo 6):

1. Mutile Yaviová 15 b,

2. Abebeová 12,

3. Norah Jerutová (Keňa) 8





Disk:

1. Valarie Allmanová (USA) 68,68 m,

2. Sandra Perkovičová (Chor.) 68,19,

3. Kristin Pudenzová (Nem.) 64,39



Konečné poradie DL (4):

1. Allmanová 31 b,

2. Perkovičová 29,

3. Pudenzová 18





Výška:

1. Jaroslava Mahučichová 2,01 m,

2. Iryna Geraščenková 1,98 m,

3. Julija Levčenková (všetky Ukr.) 1,95 m

Paríž 19. júna (TASR) - Ukrajinská skokanka do výšky Jaroslava Mahučichová zvíťazila na atletickom mítingu Diamantovej ligy v Paríži najlepším výkonom sezóny 2,01 metra. Strieborná medailistka z MS 2019 a bronzová z OH 2020 prekonala o centimeter svoje predchádzajúce tohtoročné maximum. Aj na druhom a treťom mieste skončili jej krajanky Iryna Geraščenková (1,98 m) a Julija Levčenková (1,95 m).Jamajčanka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová potvrdila mesiac pred štartom MS, že na šampionáte v americkom Eugene bude patriť do úzkeho okruhu favoritiek na zisk zlata. Šprint na 100 m ovládla časom 10,67 s, ktorým vyrovnala svoje tohtoročné maximum. Za dvojnásobnou olympijskou šampiónkou v tejto disciplíne skončili Britka Daryll Neitaová (10,99), tretia bola Marie-Josée Ta Louová z Pobrežia Slonoviny (11,01).