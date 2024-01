Maidstone zo 6. anglickej ligy vyradil z FA Cupu druholigový Ipswich

Londýn 27. januára (TASR) - Futbalisti Maidstone United sa postarali o jednu z najväčších senzácií prestížneho FA Cupu za uplynulé roky. Tím zo šiestej najvyššej anglickej súťaže v sobotňajšom zápase 4. kola zdolal druholigový Ipswich Town na jeho pôde 2:1 a postúpil do osemfinále. Od roku 1978 nepostúpil do tejto fázy žiadny klub z nižšej ako piatej ligy.



"Čaro FA Cupu je veľmi živé," uviedol po stretnutí tréner Maidstoneu George Elokobi. Autorom postupového gólu bol v 66. minúte stredopoliar Sam Corne, ktorý sa presným zásahom podieľal aj na predošlých troch postupoch poloprofesionálneho klubu. Maidstone je v hierarchii anglických mužstiev o takmer 100 miest nižšie ako Ipswich, ktorému patrí v lige Championship priebežne 2. priečka, ktorá by mu zabezpečila postup do Premier League.



Maidstone sa meno svojho ďalšieho súpera dozvie v nedeľňajšom žrebe Pohára FA. Jednou z možností bude aj obhajca trofeje a úradujúci anglický šampión Manchester City.