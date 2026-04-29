Mainoo predĺžil zmluvu s Manchestrom United do roku 2031

.
Na snímke zľava Kobbie Mainoo (Anglicko) a Stanislav Lobotka (Slovensko) v súboji o loptu počas osemfinálového zápasu Anglicko - Slovensko na ME vo futbale v nemeckom meste Gelsenkirchen v nedeľu 30. júna 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Manchester 29. apríla (TASR) - Anglický futbalista Kobbie Mainoo predĺžil zmluvu s Manchestrom United. Pôvodná platila do leta 2027, nová by mala podľa informácií agentúry DPA trvať do konca sezóny 2030/31.

Dvadsaťjedenročný stredopoliar vyšiel z klubovej akadémie, s tímom absolvoval 98 stretnutí a strelil sedem gólov vrátane víťazného vo finále anglického Pohára FA 2024, keď jeho tím zdolal Manchester City 2:1 na Wembley.

Ešte pred pár mesiacmi to pritom s jeho budúcnosťou na Old Trafford nevyzeralo sľubne. Pod bývalým trénerom Robenom Amorimom nenastupoval a v auguste mu tím zamietol žiadosť o hosťovanie. Mainoo tak bol v januári spájaný s odchodom, ale nový tréner Michael Carrick mu vrátil miesto v základe.
.

Neprehliadnite

MICHELKO: Zvýšenie dôchodkov pre 90-ročných má šancu na schválenie

Dovolenkári, zbystrite: Môže sa vám zmeniť cena zájazdu?

HRABKO KOMENTUJE REFERENDUM: Slová a skutky

Pellegrini: Slovensko bude hostiť ďalší samit Iniciatívy Trojmoria