Mainz 05 hľadá trénera, proti Bayernu povedie tím Siewert

Mainz 1. januára (TASR) - Futbalistov Mainzu 05 povedie v nedeľňajšom zápase najvyššej nemeckej súťaže Jan Siewert. Predposledný tím tabuľky sa predstaví na ihrisku bundesligového lídra a obhajcu titulu Bayernu Mníchov.



"Som poctený, že som po pol roku strávenom v klube dostal príležitosť viesť prvý tím," vyhlásil podľa agentúry DPA 38-ročný Siewert, ktorý pôsobí v Mainzi ako tréner juniorky.



Vedenie klubu by malo nového šéfa realizačného tímu predstaviť na budúci týždeň. "Sme veľmi blízko k dosiahnutiu dohody," konštatoval športový riaditeľ Martin Schmidt. Favoritom na uvoľnený post je bývalý hráč Mainzu Bo Svensson, aktuálne tréner rakúskeho druholigistu Lieferingu.



Mainz v trinástich kolách bundesligy dosiahol jediné víťazstvo a so 6 bodmi je na predposlednom 17. mieste. Horšie je na tom už iba Schalke 04 Gelsenkirchen so štyrmi bodmi.