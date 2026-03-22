22. marca 2026
Mainz zdolal Frankfurt 2:1, rozhodol dvojgólový Nebel

Strelec Mainzu Paul Nebel (vpravo) a jeho spoluhráči Nelson Weiper (uprostred) a Nikolas Veratschnig (vľavo) oslavujú druhý gól svojho tímu počas futbalového zápasu nemeckej Bundesligy medzi 1.FSV Mainz 05 a Eintrachtom Frankfurt v Mainzi v Nemecku v nedeľu 22. marca 2026. Foto: TASR/AP

Oba góly domácich dal Paul Nebel, víťazný strelil v 89. minúte.

Berlín 22. marca (TASR) - Futbalisti Stuttgartu zvíťazili v nedeľňajšom zápase 27. kola nemeckej Bundesligy na ihrisku Augsburgu jednoznačne 5:2 a poskočili na tretiu priečku v tabuľke. Dvoma gólmi a asistenciou sa v drese VfB blysol Deniz Undav, v prebiehajúcej ligovej sezóne má na konte už 18 presných zásahov. Stuttgart stráca na druhý Dortmund osem bodov, Augsburg si zapísal tretiu prehru za sebou a figuruje na 10. mieste.

V ďalšom stretnutí Mainz zdolal Eintracht Frankfurt 2:1. Oba góly domácich dal Paul Nebel, víťazný strelil v 89. minúte. Freiburg zastavil sériu troch zápasov bez výhry, keď uspel na pôde FC St. Pauli 2:1 vďaka dvom presným zásahom Igora Matanoviča.



Bundesliga - 27. kolo:

FSV Mainz - Eintracht Frankfurt 2:1 (1:1)

Góly: 6. a 89. Nebel - 20. Brown



FC St. Pauli - SC Freiburg 1:2 (1:0)

Góly: 24. Sinani - 65. a 78. Matanovič



FC Augsburg - VFB Stuttgart 2:5 (0:3)

Góly: 57. Rieder, 72. Kade - 12. a 58. Undav, 29. Tomas, 31. Nartey, 84. Demirovič
