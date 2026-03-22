Mainz zdolal Frankfurt 2:1, rozhodol dvojgólový Nebel
Oba góly domácich dal Paul Nebel, víťazný strelil v 89. minúte.
Autor TASR,aktualizované
Berlín 22. marca (TASR) - Futbalisti Stuttgartu zvíťazili v nedeľňajšom zápase 27. kola nemeckej Bundesligy na ihrisku Augsburgu jednoznačne 5:2 a poskočili na tretiu priečku v tabuľke. Dvoma gólmi a asistenciou sa v drese VfB blysol Deniz Undav, v prebiehajúcej ligovej sezóne má na konte už 18 presných zásahov. Stuttgart stráca na druhý Dortmund osem bodov, Augsburg si zapísal tretiu prehru za sebou a figuruje na 10. mieste.
V ďalšom stretnutí Mainz zdolal Eintracht Frankfurt 2:1. Oba góly domácich dal Paul Nebel, víťazný strelil v 89. minúte. Freiburg zastavil sériu troch zápasov bez výhry, keď uspel na pôde FC St. Pauli 2:1 vďaka dvom presným zásahom Igora Matanoviča.
Bundesliga - 27. kolo:
FSV Mainz - Eintracht Frankfurt 2:1 (1:1)
Góly: 6. a 89. Nebel - 20. Brown
FC St. Pauli - SC Freiburg 1:2 (1:0)
Góly: 24. Sinani - 65. a 78. Matanovič
FC Augsburg - VFB Stuttgart 2:5 (0:3)
Góly: 57. Rieder, 72. Kade - 12. a 58. Undav, 29. Tomas, 31. Nartey, 84. Demirovič
