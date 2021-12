Maitland-Niles bude zrejme hosťovať v AS Rím, Mourinho mu verí

Londýn 27. decembra (TASR) - Anglický futbalista Ainsley Maitland-Niles bude zrejme do konca tejto sezóny hosťovať v AS Rím. Stredopoliar Arsenalu nenastúpil ani v jednom z uplynulých ôsmich zápasov londýnskeho tímu. V predchádzajúcom ročníku bol na hosťovaní vo West Bromwichi Albion, ka ktorý odohral 12 zápasov.



Kormidelník talianskeho mužstva Jose Mourinho verí, že dvadsaťštyriročnému futbalistovi pomôže opätovne nájsť formu. Chce tak zopakovať niečo podobné, ako s Tammym Abrahamom, ktorý od príchodu z Chelsea strelil 12 gólov v 25 zápasoch, čo je rovnako ako za celú minulú sezónu v drese "The Blues".



Maitland-Niles odohral za Arsenal 132 zápasov a získal s ním tri Anglické poháre, kontrakt mu vyprší v roku 2023. Informovali o tom britské médiá.