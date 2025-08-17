< sekcia Šport
Majerníková s Dančovou skončili na ME do 22 rokov na 9. mieste
Nad ich sily boli v osemfinále ukrajinské favoritky Serďjuková, Romaňjuková po výsledku 0:2.
Autor TASR
Baden 17. augusta (TASR) - Slovenské reprezentantky do 22 rokov v plážovom volejbale Karolína Majerníková s Dominikou Dančovou obsadili na ME tejto vekovej kategórie v rakúskom Badene 9. miesto. Ich konečnu stanicou bolo osemfinále a do rebríčka si pripísali 120 bodov.
Slovenky najskôr postúpili zo skupiny medzi 24 najlepších dvojíc. Potom zvládli aj elimináciu, keď zdolali rakúske duo Hammarbergová, Hohenauerová 2:1 na sety. Nad ich sily však boli v osemfinále ukrajinské favoritky Serďjuková, Romaňjuková po výsledku 0:2. Denis Lapoš a Dominik Jančok medzi mužmi postúpili po víťazstve 2:1 nad škótskym párom Ramsay, Turnbull do eliminácie, kde nestačili na litovskú dvojicu Palubinskas, Piesinas a prehrali 0:2. V konečnom poradí obsadili 17. miesto.
„V prvom kole pavúka sme dostali domáce ´dvojky´, ktoré skončili na 2. mieste v skupine. Zápas bol od začiatku vyrovnaný, ťahali sme sa bod po bode, ale od polovice prvého dejstva sme zatlačili servisom a vypracovali si niekoľkobodový náskok, ktorý sme dotiahli do víťazného konca. Druhý set začali lepšie Rakúšanky a my sme sa doťahovali. V koncovke sa nám síce podarilo vyrovnať, ale na zisk setu to nestačilo. O víťazkách nakoniec rozhodoval tajbrejk, v ktorom sme celý čas dominovali. V osemfinále nás čakali ukrajinské ´jednotky´ a hrať proti víťazkám turnajov FIVB Futures a účastníčkam ME žien bola pre nás výzva. Treba uznať, že ich hra je úplne iný level. Celý zápas mali pod kontrolou a my sme sa nedokázali presadiť v útoku. Každopádne dosiahnuté 9. miesto na ME v najstaršej mládežníckej kategórii hodnotím veľmi pozitívne. Už niekoľko rokov sa nám nepodarilo dostať do osemfinále na európskom šampionáte,“ uviedla pre slovakvolley.sk Michaela Cibulová, trénerka ženskej reprezentácie do 22 rokov.
