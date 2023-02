Majiteľ Liverpoolu Henry poprel informácie o predaji anglického klubu

Liverpool 20. februára (TASR) - Majiteľ FC Liverpool John Henry poprel, že by bol anglický futbalový klub na predaj. Usiluje sa však získať pre neho nové investície.



Henryho spoločnosť Fenway Sports Group (FSG) v novembri uviedla, že "zváži prítomnosť nových akcionárov, ak to bude v najlepšom záujme klubu". To vyvolalo špekulácie o potenciálnom predaji 19-násobného anglického majstra.



Fanúšikovia kritizovali FSG za nedostatočné investície do nákupu nových posíl v prebiehajúcej sezóne. Liverpool sa momentálne nachádza na ôsmom mieste v tabuľke Premier League. Na vedúci Arsenal stráca 19 bodov.