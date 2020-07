Majiteľ Newcastleu United stále verí, že sa mu podarí predať klub

Londýn 31. júla (TASR) - Saudskoarabský Verejný investičný fond (PIF) vo štvrtok odstúpil od zámeru prevziať anglický futbalový klub Newcastle United, no súčasný majiteľ Mike Ashley verí, že sa transakciu napokon podarí zrealizovať. Rokovania sprevádzali komplikácie pre podozrenia z porušovania ľudských práv v Saudskej Arábii.



Predseda PIF je korunný princ Mohammed bin Salman, ktorého spájajú so saudskoarabskou vládou. Vedenie Premier League štyri mesiace zvažovalo, či odobrí ponuku PIF na odkúpenie 80 percent akcií klubu v hodnote 300 miliónov libier.



Konzorcium na čele so saudskoarabskou stranou od zámeru ustúpilo, ale generálny riaditeľ Newcastleu Lee Charnley stále dúfa, že to nebude definitíva. "Uznávame vyhlásenie vydané vo štvrtok, no nikdy nehovorte nikdy. Aby však bolo jasné, Mike Ashley si na sto percent ctí túto dohodu. Teraz sa musíme zamerať na podporu trénera Stevea Brucea na transferovom trhu a v príprave na novú sezónu," povedal Charnley pre BBC.