Majitelia Burnley skompletizovali kúpu majoritného podielu v Espanyole

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V Burnley pôsobí aj slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka.

Autor TASR
Londýn 9. októbra (TASR) - Majitelia anglického futbalového klubu Burnley FC skompletizovali odkúpenie majoritného podielu v španielskom tíme Espanyol Barcelona. Spoločnosť Velocity Sports Partners (VSP), ktorú vedie prezident „The Clarets“ Alan Pace, oznámila akvizíciu vo štvrtok.

Spoločnosť uviedla, že má v úmysle investovať v barcelonskom klube do akadémií a infraštruktúry, aby „dosiahol dlhodobý futbalový úspech na ihrisku aj mimo neho“. VSP, ktorá je športovou investičnou divíziou ALK Capital, sľúbila, že Espanyol a Burnley si zachovajú svoje samostatné identity a budú fungovať nezávisle. „Každý klub si zachová svoje vlastné vedenie, identitu, nezávislosť a rozhodovanie, bude riadený jeho vlastnými ľuďmi pre jeho vlastných fanúšikov,“ uviedol vo vyhlásení Alan Pace, správca spoločnosti ALK Capital.

V Burnley pôsobí aj slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka. Espanyol je momentálne deviaty v tabuľke španielskej La Ligy, v minulej sezóne skončil na 14. mieste.
