Majitelia Manchestru City rozširujú portfólio, kúpili už trinásty klub

Manchester 5. mája (TASR) - Majitelia Manchestru City kúpili brazílsky prvoligový klub EC Bahia a svoje celosvetové portfólio rozšírili už o trinásty futbalový tím. Informovala o tom agentúra DPA.



Spoločnosť City Football Group (CFG), ktorú vedie kráľovská rodina z Abú Zabí, sa stane majoritným vlastníkom Bahie. Od mesta Salvador odkúpila 90 percent akcií klubu.



Šéf exekutívy CFG Ferran Soriano zdôraznil, že chce pomôcť ekonomickému rozvoju brazílskeho futbalu. Bahia je tretí juhoamerický klub, ktorý vstúpil do CFG po uruguajskom Club Atletico Torque a bolívijskom Bolivare.



Do portfólia spoločnosti patria aj kluby New York City FC, Melbourne City, Girona, Jokohama F. Marinos, S'-čchuan Ťiou-niou FC, Bombaj City FC, Lommel SK, Palermo FC a Troyes AC. Spolupracuje aj s Atleticom Venezuela.