Majitelia NFL schválili účasť hráčov na OH 2028 vo flag futbale

New York 21. mája (TASR) - Majitelia zámorskej ligy amerického futbalu NFL jednohlasne schválili účasť hráčov vo flag futbale na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.



Flag futbal sa pod piatimi kruhmi predstaví premiérovo, ide o bezkontaktnú verziu amerického futbalu. NFL schválila 32 hlasmi, že maximálne jeden hráč z tímu sa môže zúčastniť turnaja a tiež, že zahraniční hráči môžu reprezentovať svoju krajinu. „Myslím si, že ide o skvelú možnosť pre tento šport a NFL. Je to ďalší krok k tomu, aby sa z toho stal globálny šport pre všetky vekové kategórie. Myslíme si, že ide o správnu vec a je to veľký krok, že sa nám niečo takéto podarilo,“ cituje portál sports.yahoo.com komisára NFL Rogera Goodella.



Záujem o reprezentovanie USA už prejavili viaceré hviezdy NFL, ako Patrick Mahomes alebo Tyreek Hill. Ligová a hráčska asociácia musí ešte doriešiť detaily účasti hráčov zo súťaže, ako sú minimálne zdravotné požiadavky alebo zladenie programu, respektíve povinností voči NFL.