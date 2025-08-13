< sekcia Šport
Majster Európy z Belehradu Marián Masný oslavuje 75 rokov
V československej lige, v ktorej odohral 345 stretnutí a strelil 103 gólov, čím sa zaradil medzi členov Klubu ligových kanonierov, debutoval v sezóne 1971/72.
Bratislava 13. augusta (TASR) - Ako výnimočný, neopakovateľný a rýchlonohý futbalový mysliteľ a elegán zostal Marián Masný v spomienkach priaznivcov futbalu, ale nielen ich. Získaval tituly, zbieral trofeje a umiestňoval sa na popredných miestach domácich i medzinárodných ankiet. Jeden z hrdinov zlatej jedenástky z ME 1976 v Belehrade, ktorý sa v stredu dožíva 75 rokov, patril v polovici sedemdesiatych rokov minulého storočia medzi najlepších futbalistov Európy.
Marián Masný sa narodil 13. augusta 1950 v Chynoranoch. Traja zo štyroch synov mlynára Vojtecha Masného z obce v okrese Partizánske sa upísali futbalu. Najstarší Teodor hral celý čas len v tamojšej Iskre, ale ďalší dvaja Vojtech a najmä najmladší Marián to dotiahli oveľa ďalej. Starší Vojtech o svojom mladšom bratovi, ktorý práve po ňom zdedil prezývku Béla, povedal: „Futbal mal v sebe, má dar, ktorý sa nedá naučiť.“ Subtílny, rýchlonohý krídelník tieto slová na ihrisku roky potvrdzoval. Svoj futbalový dar zhmotnil do šikovnej kľučky, ťahu na bránu s priam hodinárskym citom, ktorý mal v kopačkách.
V československej lige, v ktorej odohral 345 stretnutí a strelil 103 gólov, čím sa zaradil medzi členov Klubu ligových kanonierov, debutoval v sezóne 1971/72. Zahral si za Slovan a kariéru ukončil v Petržalke. Pred príchodom do Bratislavy obliekal dres Bánoviec nad Bebravou a Banskej Bystrice. So Slovanom, za ktorý hral jedenásť rokov, získal dva majstrovské tituly (1974 a 1975) a rovnako dvakrát sa stal víťazom Československého pohára (1974 a 1982).
V najcennejšom drese, v ktorom nastrieľal 18 gólov, debutoval 25. septembra 1974. V pamätnom roku 1976, keď získalo Československo zlato na ME v Belehrade, patril ku kľúčovým hráčom slávneho mužstva. Vo finálovom jedenástkovom rozstrele proti NSR to bol práve Masný, ktorý si ako prvý postavil loptu na značku pokutového kopu a začal zlatý rozstrel.
Okrem zlata z ME vlastní Masný aj bronz z ME 1980 v Taliansku. Zahral si tiež na MS 1982 v Španielsku. Práve v tomto období zažíval reprezentačný krídelník vrchol svojej kariéry. V polovici sedemdesiatych rokov minulého storočia patril medzi najlepších futbalistov Európy. Dvakrát získal body v najprestížnejšej celosvetovej ankete o Zlatú loptu - v roku 1976 v nej obsadil 9. miesto a o dva roky neskôr mu patrila 18. priečka. Jacques Ferran, novinár a riaditeľ časopisu France Football, pri komentovaní finálového turnaja ME 1976 napísal: „V rozhodujúcom zápase o titul sme videli budúcu svetovú hviezdu – Masného.“
Marián Masný sa pred rokmi utiahol do ústrania a dobrovoľne si vybral život samotára, ale v poslednom období sa do spoločnosti predsa len opatrne vracia. Vlani v marci sa ukázal na Tehelnom poli na derby Slovan Bratislava - Spartak Trnava.
Avšak ani napriek stiahnutiu sa do ústrania, futbalový svet na Mariána Masného nezabudol. Svojím majstrovstvom a genialitou, ktorú preukazoval na zelenom trávniku, si totiž rýchlonohý útočník, nevyspytateľný driblér s vynikajúcou kľučkou, hrávajúci rozvážne a s chladnou hlavou navždy získal srdcia fanúšikov, čo napokon dokazuje aj skutočnosť, že v marci 2018 bol uvedený do Siene slávy slovenského futbalu.
Zdroj: www.futbalsfz.sk, www.skslovan.com, www.csfotbal.cz
